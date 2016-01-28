Yeliz Doğramacılar oğlunun doğum günü kutladı

Doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Doğramacılar altına şu notu düştü: "Ömerimiz canımız ailemizin en küçük parçası iyi ki doğdun küçük prensim 1 yaşında, seni ne zorluklarla bekledik emek emek gelmeni bekledik iyi ki aramıza geldin iyi ki doğdun bitanem..."

Doğramacılar, "Ömerimiz can dostlarımızla, gelen herkese çok teşekkür ederiz iyi ki hayatımızdasınız" notuyla doğum gününe gelen dostlarına teşekkür etti.