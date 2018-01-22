Yeldeğirmeni'nden Kent Öyküleri sergisi

Tarihi MÖ 685 yıllarına kadar dayanan Yeldeğirmeni geçen yıllara, değişen yaşam koşullarına rağmen ilham olmaya devam ediyor. Her sokağında bir tarih olan Yeldeğirmeni’nde neredeyse her sokakta bir sanat atölyesi bulunuyor. İşte o sokaklarda atölyesi olan 17 sanatçı “Yeldeğirmeni” temalı sergi açıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde 25 Ocak’da açılacak sergi “Yeldeğirmeni'nden Kent Öyküleri" adını taşıyor.

Her sanatçının kendi yöntemleri ve kendi yorumuyla kültürel belleğin sürdürülebilirliğini, kentsel yapılaşmayı ve kentsel gelişimi eserlerine yansıttığı “Yeldeğirmeni'nden Kent Öyküleri" sergisinde heykel, resim, fotoğraf ve video-art türü eserler yer alıyor.

Yeldeğirmeni’nde atölyesi bulunan Barış Gülen, Beyza Boynudelik, Burak Eren Güler, Burçin Erdi, Eda Taşlı, Elvan Ekren, Enis Malik Duran, Gökhan Deniz , Güneş Çınar, Hülya Bakkal, Kerem Ağralı, Murat İrtem, Nur Gürel, Volkan Kızıltunç, Yücel Kale, Zeynep Papuçcu’nun eserlerinin yer aldığı sergi 11 Mart tarihine kadar CKM Sanat Galerisi’nde görülebilecek.