YEKA yatırımlarının bölgesi belli oluyor

Anadolu Ajansı’na konuşan Ata, türbin fabrikasını Siemens Gamesa’nın kuracağını, Türkerler ve Kalyon Holding olarak da kendilerinin santralin yapımını üstleneceklerini söyledi. Rüzgâr YEKA ihalesindeki kilovatsaat başı tekliflerinin serbest piyasadaki elektrik fiyatının altında olduğunu ve proje karlılığının bekledikleri düzeyde olmamasına rağmen 15 yıl boyunca alım garantisi uygulanacağı için finansman temininde avantajı bulunduğunu anlatan Ata, “Proje kapsamında verilen 15 yıllık alım garantisi finansmanda önemli avantaj sağlayacak. Yenilenebilir enerji olması da proje finansmanını olumlu etkileyecek diyebiliriz. Şu anda piyasada elektrik fiyatları kilovatsaat başına 4 dolar/cent civarında. İhaledeki 3.48 dolar/centlik teklif fiyatları aşağı doğru çekecektir. Bu da tüketiciyi doğrudan olumlu etkileyecek. Yüzde 65 yerli katkı ile birlikte Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarifesinde kilovatsaat başı 10.5 dolar/cent olan satış fiyatı da üçte bire düşmüş oldu” dedi.