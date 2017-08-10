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YEKA yatırımlarının bölgesi belli oluyor

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 22:16Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 22:16

İLK rüzgâr YEKA ihalesini kazanan konsorsiyumdan Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, 2021’in sonuna kadar bin megavat kapasiteyi tamamlamış olacaklarını belirterek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı bölgelerin kapasite faktörü çok yüksek. Biz bu bölgelerden, bin megavatlık kapasitenin  700’ünü Trakya’da kurmak istiyoruz, 200 megavatı Sivas’ta ve kalan kısım da Eskişehir’de olabilir. Bu şekilde bölgeler arasında kapasite faktörleri en yüksek olanlarını seçeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Ata, türbin fabrikasını Siemens Gamesa’nın kuracağını, Türkerler ve Kalyon Holding olarak da kendilerinin santralin yapımını üstleneceklerini söyledi. Rüzgâr YEKA ihalesindeki kilovatsaat başı tekliflerinin serbest piyasadaki elektrik fiyatının altında olduğunu ve proje karlılığının bekledikleri düzeyde olmamasına rağmen 15 yıl boyunca alım garantisi uygulanacağı için finansman  temininde avantajı bulunduğunu anlatan Ata, “Proje kapsamında verilen 15 yıllık alım garantisi finansmanda önemli avantaj sağlayacak. Yenilenebilir enerji olması da proje finansmanını olumlu etkileyecek diyebiliriz. Şu anda piyasada elektrik fiyatları kilovatsaat başına 4 dolar/cent civarında. İhaledeki 3.48 dolar/centlik teklif fiyatları aşağı doğru çekecektir. Bu da tüketiciyi doğrudan olumlu etkileyecek. Yüzde 65 yerli katkı ile birlikte Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarifesinde   kilovatsaat başı 10.5 dolar/cent olan satış fiyatı da üçte bire düşmüş oldu” dedi.

Etiketler: Murtaza Ata , YEKA , gazetehaberleri
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