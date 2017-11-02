YEKA enerjideki cari açık etkisini azaltacak

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından, yenilenebilir enerji ekipmanları ticaretinden yılda 2,4 milyar, kömür ekipmanları ticaretinden ise 2,5 milyar dolar dış ticaret açığı verildiği ifade edilerek, YEKA uygulamalarının bu konudaki açıkları ortadan kaldırmak için önemli potansiyele sahip olduğu bildirildi.



TEPAV'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de enerji ekonomisini ele alan Enerji Ekipmanları Dış Ticaretinde Mevcut Durum ve Fırsat Alanları başlıklı araştırmanın sonuçlarına yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyüme performansının yıllar içinde artan oranda dış kaynağa bağımlı hale geldiği ve bu durumun da ekonominin kırılganlığını artırdığı kaydedildi.

Türkiye'nin birincil enerji kaynakları dağılımında ağırlıklı olarak yer alan fosil yakıt hammaddeleri açısından yeterli kaynağa sahip olmadığı hatırlatılan açıklamada, cari dengenin yüzde 78’ini oluşturan enerji açığının cari işlemler açığı görünümünü daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Bu açıdan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesinin kritik bir konu olarak öne çıktığı aktarılan açıklamada, "Özellikle yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda, Türkiye’nin yüksek potansiyelinin bulunduğu kaynakları kullanıma alması, aynı zamanda küresel seviyede yaşanmakta olan enerji dönüşümünü yakalaması bakımından da önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

YENİLENEBİLİR EKİPMANLARININ ETKİSİ

Yenilenebilir enerji ekipmanlarının dünya ticaretinin yüzde 4,5’ini oluşturduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji makine ve ekipman dış ticaretinde şu anda net ithalatçı pozisyonunda olduğu bildirildi.

Sadece yenilenebilir enerji sektöründeki ekipman alımlarının Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 1’ine denk geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhracatındaki ortalama yüzde 1,2 büyümeye karşın ithalatındaki yüzde 5 büyüme, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ekipmanlarındaki dış ticaret açığının da önümüzdeki dönemde artabileceğine işaret etmektedir. Türkiye yenilenebilir enerji ekipmanları ticaretinden yılda 2,4 milyar, kömür ekipmanları ticaretinden ise yılda 2,5 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor. Enerji ekipmanları dış ticaret verileri kullanılarak yapılan hesaplar, Türkiye’nin mevcut durumda hızlandırmış olduğu yenilenebilir enerji yatırımlarının, kaynakları çeşitlendirmenin ötesinde bir etkisi olabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede, YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) Yönetmeliği çerçevesindeki büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları, Ar-Ge ve yerlilik gereklilikleriyle ekipmanlarındaki dış ticaret ve teknoloji açıklarını kapatmakta önemli potansiyele sahiptir."