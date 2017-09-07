Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 25 yıl

Olay geçen Mayıs’ta Eskişehir’de meydana geldi. Anne ve babası ayrılan İ.Y. babaannesinin evine gitti. İ.Y., aynı evde yaşayan amcası Mustafa Y.'nin cinsel istismarına uğradı.

Olayı annesine anlatan İ.Y. daha sonra polis merkezine giderek amcası Mustafa Y.’den şikayetçi oldu. İ.Y., amcasının daha önce de kendisini taciz ettiğini söyledi. Mustafa Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa Y.’nin yargılanmasına bugün Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanık, kız çocuğuna tokat attığını, yeğeninin bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu savundu.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, amca Mustafa Y.’yi alıkoyma suçundan beraat ettirirken, zincirleme cinsel istismar suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.