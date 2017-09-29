Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü açıldı

Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü açılış töreni, 27 Eylül Çarşamba günü, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, bugün yapılan bilimsel çalışmaların bize insanlar, hayvanlar, bitkiler ve cansızlar dâhil her şeyin bir bütün olduğunu gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekte hepimiz biriz. MÖ. 500 yılında Konfüçyüs bunu anlatmaya çalıştı. O zaman Big Bang yoktu. Ama Konfüçyüs bunun farkına vardı: Biz biriz. Barış içinde yaşamak, birbirimizi anlamak zorundayız. Kavga değil, sevgi paylaşmak zorundayız. Sevgiyi paylaşmanın olmazsa olmazı konuşmak, anlaşmak… Anlaşabilmenin temel yolu da karşılıklı olarak dillerimizi öğrenmekten geçiyor. Ne yazık ki Konfüçyüs, 2500 yıl sonra hala anlaşılamadı. Umarım bir gün anlaşılır ve dünya gerçek anlamda kardeşliğe mutluluğa, barışa, sevgiye ve güvene kavuşur. Konfüçyüs’ün barış, kardeşlik anlayışının bütün dünyaya yayılmasını canı gönülden istiyoruz.”

“İşbirliği Artacak”

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, Yeditepe Üniversitesi’nde 2008 yılından bu yana Çince öğretildiğini anımsatarak 10 yıldır iki ülke üniversiteleri arasında işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini söyledi. Konfüçyüs Enstitüsü açılışının bu çalışmaların taçlandırıldığı bir girişim olduğunu ifade eden Bingöl, “Yıllarca İpek Yolu’nu oluşturmuş iki toplum olarak bundan sonra da bu ilişkilerimizin güçlenerek devamını diliyoruz” diye konuştu.

“Bilgeler Aynı Yöne Yürürler”

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YU Hongyang ise “Bilgeler aynı yöne yürürler” diyerek Türkiye’nin dördüncü Konfüçyüs Enstitüsü’nün, Atatürk ilkelerine, laikliğe bağlı, gelişeme ve inovasyona açık gençler yetiştiren Yeditepe Üniversitesi’nde açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. YU Hongyang, “Asya kıtasının iki ucundaki ülkeler Çin ve Türkiye, İpek Yolu’yla başlayan dostluk ve işbirliğini devam ettiriyorlar” diye konuştu.

Nankai Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. YANG Kexin de, Konfüçyüs Enstitüsü’nün kuruluşunun iki ülke arasındaki eğitim, kültür, ticaret ve ekonomik işbirlikleri için köprü olacağını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu QIAN Bo da, HANBAN tarafından gönderilen kutlama mesajını okudu.

“İpek Yolu ile Bağlanan Dostluk” İsimli Fotoğraf Sergisi’nin gezildiği açılış töreninde, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YU Hongyang ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu QIAN Bo’ya teşekkür plaketi verdi.