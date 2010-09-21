Yediklerimiz hasta mÄ± ediyor?

SaÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yediÄŸimiz birÃ§ok besin, vÃ¼cudumuzda olumsuz etkiler yaratÄ±yor olabilir. Her gÄ±da, her bÃ¼nyede aynÄ± etkiyi gÃ¶stermeyebilir, baÅŸkasÄ±na Ã§ok faydalÄ± olan bir gÄ±da, sizde Ã§eÅŸitli saÄŸlÄ±k problemlerine yol aÃ§Ä±yor olabilir. Bu olumsuz etki "GÄ±da Ä°ntoleransÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±r ve vÃ¼cutta kilo artÄ±ÅŸÄ±ndan birÃ§ok kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa kadar olumsuz etkilere yol aÃ§ar.
York Testi, hangi gÄ±da veya gÄ±dalara karÅŸÄ± intoleransÄ±nÄ±z olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenebileceÄŸiniz bir kan testidir.
Yorktest alanÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ laboratuarlarÄ±na sahiptir ve Yorktestâ€™in baÅŸarÄ±larÄ± Ä°ngiltere KraliÃ§esi tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n en yenilikÃ§i ve baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸirketi Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilerek tescil edilmiÅŸtir.
Yorktest, Ã¼nlÃ¼ alerji tedavi kuruluÅŸu "Allergy UK" tarafÄ±ndan onaylanan ve desteklenen dÃ¼nya genelinde faaliyet gÃ¶steren dev bir kuruluÅŸtur.YORK TESTÄ° nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Yorktest ÅŸirketi, parmak ucunuzdan alacaÄŸÄ± bir kaÃ§ damla kanÄ± inceleyerek, vÃ¼cudunuzun hangi besinlere karÅŸÄ± intoleransÄ± olduÄŸunu tespit eder. Testin neticesine gÃ¶re de uygulamanÄ±z gereken 'kiÅŸisel' beslenme planÄ± oluÅŸturmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olur. Bu sayede senelerdir veremediÄŸiniz kilolarÄ±nÄ±zdan ya da kronik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±zdan kurtulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olabilir.
GÄ±da intoleransÄ±; ÅŸiÅŸmanlÄ±k, kilo verememe, migren, akne, nedeni bilinmeyen Ã¶dem, gaz, ÅŸiÅŸkinlik, kronik yorgunluk, kabÄ±zlÄ±k, cilt problemleri (Ã¶rn. sivilceler, kaÅŸÄ±ntÄ±, kronik egzama vs.), romatizmal hastalÄ±klar, astÄ±m, ishal, mide kramplarÄ±, depresyon, uyku bozukluklarÄ±, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, solunum yolu hastalÄ±klarÄ±, kronik farenjit, sÃ¼rekli nezle, aÄŸÄ±zda oluÅŸan yaralar, epigastrik aÄŸrÄ±lar, Crohn hastalÄ±ÄŸÄ±, irritabl baÄŸÄ±rsak sendromu, sÄ±k gribe yakalanma, kronik burun akÄ±ntÄ±sÄ±, OSB (Otistik Spektrum BozukluÄŸu), sedef hastalÄ±ÄŸÄ±, nÃ¶rodermatit, Ã¼rtiker gibi birÃ§ok hastalÄ±ÄŸa yol aÃ§abilir.
York Testi hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi almak iÃ§in tÄ±klayÄ±n
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