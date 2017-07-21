Yediğimiz kadar içtiklerimiz de önemli

Mesela bir çoğumuz yaz sıcaklarında bira içerken arpanın cinsini, üretim koşullarını, biranın tazeliğini, nasıl saklandığını aklına bile getirmiyor.

Biranın üretim tarihine bakma gibi bir alışkanlığımız da yok.

Oysa biranın raf ömrü genel olarak 12 ay. Bu süre uzadıkça aroma ve lezzet azalıyor.

Aslında en ideali birayı üretildikten sonra en kısa sürede içmek. Bu yüzden daha kısa raf ömrüne sahip biraları tercih etmek, tazeliği yakalamak açısından önemli. Standart yüzde 5 olan alkol oranı yükseldikçe süre uzayabiliyor. Biranın saklama koşullarına da dikkat etmek gerekiyor.

Neyse ki üretim süreçlerindeki her detayı vererek tüketiciyi bilgilendiren yerli üreticilerimiz var.

Sektörün en büyüğü yerli bir markanın biranın temel hammaddeleri iki sıralı arpa ve şerbetçi otunu çiftçilerle işbirliği yaparak tamamen doğal yollarla kendinin üretmesi ve kullanması kalite çıtasını her geçen gün yükseltiyor.

Üstelik bu firma arge çalışmalarıyla kendine tescilli 15 çeşit arpa ve 7 çeşit şerbetçi otunu kendi geliştirerek sözleşmeli çiftçileriyle birlikte üretiyor.

Maltlık arpa ve şerbetçiotu yetiştiren sözleşmeli çiftçi sayısı 3.500 civarında olmasının, yaklaşık 8.000’den fazla çiftçi ailesinin geçimini bu yolla sağlamasının tarım sektörüne katkısı da çok değerli...

Biraz da geçmiş

Bira dünyanın bilinen en eski alkollü içkisi. Geçmişi yerleşik düzenin ve tarımın başlamasına dek uzanıyor.

Biranın mucidi kimi kaynaklara göre Sümerler kimilerine göre de Eski Mısırlılar.

Anadolu ve Mezopotamya’da yapılan kazılar ise bu bölgede 10-12 bin yıl kadar yıl kadar önce bira yapıldığını kanıtlıyor.

Tabii başrolünde arpa var. Buğdayla aynı zamanda aynı bölgelerde tarih sahnesine girse de arpa hastalara şifa niyetine çorbalarda, et yemeklerinde, yem olarak ve bira yapımında kullanılmış.

Arpa göçebe kültürün en önemli besinlerinden biri olan peksimetle de özdeşleşmiştir.

Ege’nin iki yakasında geleneklerini sürdüren kimi köylerde peksimetler hala arpa unuyla yapılıyor...





Müge Akgün