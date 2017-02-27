Yedi saatlik oyun maratonu sona erdi

Necati "zeoNNN" Akçay ve Mervan Tepelioğlu, yanlarına birer takım arkadaşı alarak RedBull.com’da 20.00’dan 03.00’a kadar karşılıklı oyun oynadılar. Oyun severler, bu kapışmayı www.RedBull.com/oyungecesi adresinden canlı izleme şansı yakaladı.
Eğlenceli olduğu kadar yetenekli ve rekabetçi de olan Necati "zeoNNN" Akçay ve sevecen halinin altında tam bir strateji adamı yatan Mervan Tepelioğlu, gece boyunca 2’ye 2 kapıştıkları oyunlar için yanlarına birer takım arkadaşı daha aldılar. Geceye Asus Republic of Gamers (RoG) bilgisayar serisi ile teknoloji sponsoru olurken, NTT Game de gecenin canlı yayınını üstlendi