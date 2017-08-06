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    Yedi hafta kaldı ama hala seçim havası yok

    BERLİN
    06 Ağustos 2017 - 13:03Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 13:03

    Almanya’da 24 Eylül’de genel seçimler yapılacak. Seçimlere yedi hafta kalmasına rağmen ülkede seçim havası yok. FDP lideri Lindner’e göre bunun nedeni sonucun şimdiden belli olması....

    EMNID şirketinin yaptığı anketlere göre Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) sandıktan yüzde 38 oyla birinci çıkacak. SPD yüzde 23 oy alacak. Yüzde 10’la Sol Parti üçüncü olacak. Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin oy oranı yüzde 8 görünüyor. Oyları sürekli gerileyen yabancı karşıtı sağ popülist AfD’nin oyları da yüzde 8’e düştü.
    Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Lindner, sandıktan kimin birinci parti çıkacağının belli olduğunu, Angela Merkel’in yine Almanya Başbakan olarak kalacağını belirtti ve “Önemli olan üçüncü parti hangisi olacak” yorumunu yaptı. Lindner, seçim kampanyasında Yeşiller’e karşı yoğun kampanya yapacaklarını söyledi.

    Etiketler: genel seçim , ALMANYA , Angela Merkel
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