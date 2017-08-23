Yedi general ve amiral emekli

Askeri kulislerde emeklilik isteyenlerin sayısı 10 olarak konuşuluyordu. Ancak MSB’nin dün yaptığı açıklamada bu sayı 7 olarak verildi. General ve amirallerden atama kararları Resmi Gazete’de yayınlanmadan önce emekliye ayrılmalarının istendiği yoksa Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınacaklarına dair kendilerine haber yollandığı iddia edilmişti.



KENDİ İRADELERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında ise “TSK’da görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017’de yayımlanan general/amiral atamalarıyla ilgisi bulunmamakta” denildi.



İKİSİ BİLİNEN İSİM

7 komutandan ikisinin, kendilerinden daha az kıdeme sahip olmasına rağmen Koramiral Adnan Özbal’ın Deniz Kuvvetleri Komutanı olmasına tepki olarak istifa edip emekliliklerini isteyen eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Hasan Şükrü Korlu olduğu sanılıyor. Diğer 5 komutanın ise karacı olduğu ileri sürülüyor.



HAVA VE DENİZ'DE DEVİR TESLİM

YÜKSEK Askeri Şura’da (YAŞ) emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Oramiral Bülent Bostanoğlu dün görevlerini düzenlenen törenlerle devretti. Hava Kuvvetleri’nde görev Orgeneral Hasan Küçükakyüz’e devredildi. Deniz Kuvvetleri’nde de Oramiral Bülent Bostanoğlu, görevini Koramiral Adnan Özbal´a devretti. İki törene de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Törenler sonrası eski komutanlara şilt verildi.