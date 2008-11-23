Yedi farkı bulun

1-Futbolcular

2-Teknik Direktör

3-Stat

4-Hakem

5-Taraftarlar (Ondan emin değilim belki de aynıdır)

6-Şeref tribününde izleyen Sayın Cumhurbaşkanı

Şerife Çaldenk yazıyor

7-Bir de Ümit karan'ı izlemeye gelen Dubaili menajerler (Fenerbahçe maçında da Porto'lu teknik direktör yardımcısı vardı)

Geri kalan mı tamamen aynıydı

Eğer oyuncular ve hakem maçtan önce aralarında konuşsalar bu kadar birbirine yakın iki maç izleyemezdik

Maçın skoru (0-0)

Pozisyonların azlığı

Futbolcuların bitse de gitsek tavrı !!!!!!!!!

Değişen futbolcu sayısı ( F.bahçe'de de G.Saray'da da ikinci yarıda üç futbolcu değişikliği yapıldı)

İkisinde de sadece değişiklik yapılsın diye yapıldı ve hiçbir işe yaramadı

Maçın uzatma süresi bile aynıydı (3 Dk)

Bu kadar mı tesadüf yani

Neyse uzun lafın kısası Ankara'da farklı saatlerde (bu da sekizinci oluyor) farklı yerlerde ama aynı mantaliteyle birbirinin kopyası gibi iki maç oynandı

Her ikisinden de gol çıkmadı

Nasıldı? 3 maç üstüste izlemek beyni mi öldürüyordu?

Neyse ki ucuz kurtuldum :)

Bir de aklıma takılan bir soru daha var?

Sanırım Melih Gökçek yine maçın ne olacağını iki gün önceden biliyordu; ne zaman görsek maçla değil de küçük torunuyla ilgiliydi çünkü... Kim bilir. Maç çok fazla ilgisini çekmedi herhalde

Son olarak 4. dakikadaki Servet'in çizgiden çıkardığı gol müydü değil miydi

Bir son olarak daha; Dk . 40 Kewell'a yapılan müdahale penaltı mıydı?

Sanırım bunların cevaplarını ilerleyen saatlerde almış oluruz

Görüşmek üzere