Yedi farkı bulun

1-Futbolcular
2-Teknik Direktör
3-Stat
4-Hakem
5-Taraftarlar (Ondan emin değilim belki de aynıdır)
6-Şeref tribününde izleyen Sayın Cumhurbaşkanı
Şerife Çaldenk yazıyor
7-Bir de Ümit karan'ı izlemeye gelen Dubaili menajerler (Fenerbahçe maçında da Porto'lu teknik direktör yardımcısı vardı)
Geri kalan mı tamamen aynıydı
Eğer oyuncular ve hakem maçtan önce aralarında konuşsalar bu kadar birbirine yakın iki maç izleyemezdik
Maçın skoru (0-0)
Pozisyonların azlığı
Futbolcuların bitse de gitsek tavrı !!!!!!!!!
Değişen futbolcu sayısı ( F.bahçe'de de G.Saray'da da ikinci yarıda üç futbolcu değişikliği yapıldı)
İkisinde de sadece değişiklik yapılsın diye yapıldı ve hiçbir işe yaramadı
Maçın uzatma süresi bile aynıydı (3 Dk)
Bu kadar mı tesadüf yani
Neyse uzun lafın kısası Ankara'da farklı saatlerde (bu da sekizinci oluyor) farklı yerlerde ama aynı mantaliteyle birbirinin kopyası gibi iki maç oynandı
Her ikisinden de gol çıkmadı
Nasıldı? 3 maç üstüste izlemek beyni mi öldürüyordu?
Neyse ki ucuz kurtuldum :)
Bir de aklıma takılan bir soru daha var?
Sanırım Melih Gökçek yine maçın ne olacağını iki gün önceden biliyordu; ne zaman görsek maçla değil de küçük torunuyla ilgiliydi çünkü... Kim bilir. Maç çok fazla ilgisini çekmedi herhalde
Son olarak 4. dakikadaki Servet'in çizgiden çıkardığı gol müydü değil miydi
Bir son olarak daha; Dk . 40 Kewell'a yapılan müdahale penaltı mıydı?
Sanırım bunların cevaplarını ilerleyen saatlerde almış oluruz
Görüşmek üzere