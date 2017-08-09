YEDAŞ'tan arızaları hızlıca tespit edip müdahale edebilen uygulama

Aktürk, Akıllı Ölçü Devreleri ve Alçak Gerilim Şebeke İzleme Sistemi (AGİS) projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YEDAŞ’ın sorumlu olduğu Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum bölgelerinde toplam 3 milyona yakın vatandaşın ikamet ettiğini kaydeden Aktürk, bu müşterilerin her birine kesintisiz ve sürekli elektrik temin etmek için şebeke, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Aktürk, AGİS projesinde amaçlarının elektrik kesintilerini engellemek, doğa olayları gibi nedenlerle gerçekleşen kesintilere de çok hızlı şekilde müdahale etmek olduğunu söyledi.

Tedarik sürekliliği ve kalitesini artırmak için şebekelerini güncel tuttuklarını dile getiren Aktürk, “Geçtiğimiz 5 yılda 400 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Şebekenin iyileştirilmesinin yanı sıra hanelere ulaştırdığımız elektriğin durumunu gerçek zamanlı takip ederek kısa sürede giderilmesini sağlamayı hedefliyoruz. İşin tabiatında kesintiler ve bazı aksaklıkların olması mümkün. Yeni sistem ile bir sokakta veya mahallede yaşanan elektrik kesintisini, müşteri bildiriminden bağımsız anlık tespit edebileceğiz. En yakın ekibimizi yönlendirerek kısa sürede giderilmesini sağlayacağız.” diye konuştu.

Dünyada alçak gerilim şebekesinde söz konusu izlemeyi yapan başka bir sistem olmadığının altını çizen Aktürk, AGİS’in yüzde yüz yerli bir proje olduğunu ve tamamen Türk mühendislerin yazılım ve donanımıyla yapıldığını söyledi.

AGİS projesinin donanım kısmının geliştirilmesinin tamamlandığını ifade eden Aktürk, yazılım kısmında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Aktürk, AGİS’e ilişkin çalışmalara 2014 sonunda başladıklarını aktararak, tek amacın kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli elektriği, her koşulda vatandaşa sunmak olduğunu vurguladı.

Aktürk, AGİS’te verilerin üretilmeye başlandığını ve artık elde edilen verilerin akıllandırılarak bilgiye dönüştürüldüğünü belirterek, “Şu anda 800 pilot bölgede kullanılıyor. Eylül’ün sonuna kadar 3 bin bölgeye çıkmayı hedefliyoruz, 2018 sonunda da tamamı. Ayrıca bu proje, üretimin devamlılığını sağlama konusunda da önemli olacak. “ dedi.