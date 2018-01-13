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    YDUS’ta bir soru iptal, bir şıkka düzeltme

    Hürriyet Eğitim
    13.01.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, 17 Aralık’ta yapılan YDUS’la ilgili itiraz ve iptal istemiyle açılan dava sonucunda, sınavda bir sorunun iptal edildiğini, bir soruda da şık düzeltmesi yapıldığını duyurdu.

    ÖSYM, 17 Aralık 2017’de düzenlenen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2017-YDUS) yönelik duyuru yaptı. Buna göre sınavda sorulan sorular için yapılan itirazlar, madde analizleri ve iptal istemiyle dava açılan alanlar görüşülerek karara bağlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamadaYDUS’ta Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 45’inci sorunun iptal edilmesine, 71’nci sorunun doğru seçeneğinin“ A” olarak düzeltilmesine karar verildi” ifadesi kullanıldı. İptal edilen soruların değerlendirme dışı bırakılarak sonuçların hesaplandığını belirten ÖSYM, adayların sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğini duyurdu.


    DİĞER ALANLAR İPTAL DAVASI SONUCUNA GÖRE AÇIKLANACAK
    Kurum tarafından yapılan açıklamada “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları Testleri’nde yer alan bazı  sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanlarla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacak” denildi.

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