Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>YDUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

    YDUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 15:59 | Son Güncelleme:

    YDUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet adresi osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. İşte YDUS ek yerleştirme sonuçları

    YDUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği YDUS ek yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilecek. İşte YDUS sonuçları...

    YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2016-YDUS: Ek Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

    2016 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2016-YDUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Ek yerleştirme sonuçları, 31 Ekim 2017 günü saat 15:00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

    Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

    Adaylara saygıyla duyurulur.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri