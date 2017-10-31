YDUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği YDUS ek yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilecek. İşte YDUS sonuçları...

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2016-YDUS: Ek Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

2016 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2016-YDUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Ek yerleştirme sonuçları, 31 Ekim 2017 günü saat 15:00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.