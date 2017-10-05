YDS sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

YDS sonuçları ile katılım sağladıkları sınavın neticesini öğrenecek olan adaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 5 Ekim tarihinde açıklanması beklenen sonuçları bekleyen adaylar, ÖSYM ana sayfasını takip ediyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, merakla araştırılan konunun detayları

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgilere göre 5 Ekim tarihinde açıklanması beklenen sonuçların, gün içerisinde kaçta açıklanacağı bilgisi verilmedi. Ancak, geçtiğimiz dönemlere bakıldığında YDS sonuçlarının 12:00 ve 15.15 tarihlerinde açıklandığı gözleniyor. Dolayısıyla bu yıl da saat konusunda farklılık olması beklenebilir.

YDS SINAVLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.



Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.



Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak



a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,



b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.



Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.



Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.



Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi