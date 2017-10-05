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    Hürriyet >Eğitim>YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? ÖSYM''den saat bilgisi geldi mi?

    YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? ÖSYM''den saat bilgisi geldi mi?

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 08:30 | Son Güncelleme:

    YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları bugün açıklanıyor. 2017 sınav takvimiyle sonuçların açıklanacağı tarihi günler öncesinden duyuran ÖSYM, hatırlatmada bulundu. Öğrenciler şimdi büyük bir merakla saat bilgisini araştırıyor. Peki YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? ÖSYM''den saat bilgisi geldi mi?

    YDS sonuçları için geri sayım başladı. Yabancı dil alanında yeterliliklerini belgeye dökmek isteyen vatandaşlar, katılım sağladıkları YDS sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından 5 Ekim tarihinde açıklanacağı duyurulan YDS sonuçları için öğrencilerin beklentisi başladı. Peki, YDS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

    YDS sonuçları içimn beklenen gün geldi. Sahip oldukları yabancı dil konusunda yeterliliklerini onaylatmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı YDS sonuçları, ÖSYM tarafından bugün açıklanacak. Peki, merakla beklenen YDS sonuçları ne zaman saat kaçta erişime açılacak?

    YDS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    YDS sonuçları, ÖSYM tarafından 5 Ekim tarihinde gün içerisinde erişime açılacak. Geçtiğimiz dönemlerde 12.00 ve 15.15 gibi farklı saatlerde açıklanan sonuçların, bu yıl hangi saatlerde duyurulacağı belirtilmedi.

    YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

    ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

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