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    ÖSYM YDS yerlerini açıkladı... YDS sonbahar dönemi sınav giriş belgesi

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 15:33

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonbahar dönemi için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte YDS sonbahar dönemi sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası!

    YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 17 Eylül 2017 tarihinde uygulanacak olan 2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) giriş belgeleri ÖSYM’nin ‘aday işlemleri sayfası’ üzerinden görüntülenebiliyor. İşte ÖSYM’nin YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav ilişkin bilgiler!

    YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

    YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM ana sayfası üzerinden yayımladığı ‘2017-YDS Sonbahar Dönemi: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi’ başlıklı duyuruyla bilgilendirmede bulundu. İşte ÖSYM’nin YDS bilgilendirme duyurusu:

    17 Eylül 2017 tarihinde uygulanacak olan 2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2017-YDS Sonbahar Dönemi) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:00'den itibaren edinebileceklerdir.

    DİKKAT!

    2017-YDS Sonbahar Dönemi saat 10:00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

    YDS NE ZAMAN?

    2017 YDS, 17 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. 2017-YDS sonbahar dönemi saat 10:00’da başlayacak. Adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

    Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak.

    Etiketler: yds , ösym , YDS yerleri , YDS sınav yerleri , yds sınav giriş belgesi
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