YDS başvuruları başladı - 2018 YDS ne zaman?

1 Nisan Pazar günü yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi başvuruları başladı. Sınava başvurular, 7-15 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adayların önce başvuru işlemini yapması ardından da sınav ücretini ödemesi gerekiyor. Başvurularda, YDS kılavuzunun dikkatlice incelenmesi öneriliyor.
Sosyal medya üzerinden de adayları bilgilendiren ÖSYM, başvuru duyurusunda;
"2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) 1 Nisan 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde Ek’te yer alan 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
2018 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (2018-YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN