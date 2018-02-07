YDS başvuruları başladı - 2018 YDS ne zaman?

ÖSYM, YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) İlkbahar Dönemi başvurularının başladığını duyurdu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2018 yılı sınav takviminde Yabancı Dil Sınavı İlkbahar Dönemi sınavına ait başvuru işlemlerinin 15 Şubat'a kadar tamamlanması gerekiyor. Peki 2018 YDS ne zaman gerçekleşecek?

1 Nisan Pazar günü yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi başvuruları başladı. Sınava başvurular, 7-15 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adayların önce başvuru işlemini yapması ardından da sınav ücretini ödemesi gerekiyor. Başvurularda, YDS kılavuzunun dikkatlice incelenmesi öneriliyor. Sosyal medya üzerinden de adayları bilgilendiren ÖSYM, başvuru duyurusunda; "2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) 1 Nisan 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde Ek’te yer alan 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. 2018 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (2018-YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN