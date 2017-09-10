YDS 2017 ne zaman? ÖSYM YDS sınav yerleri sorgulama sayfası

Kamu personelinin dil seviyesinin tespiti için yapılan YDS (2017-YDS sonbahar dönemi) için başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Sınav yerlerinin belli olması ardından tarih araştırmaları başladı. Peki YDS ne zaman yapılacak?

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ



YDS NE ZAMAN?



Sınav, 17 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

YDS HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?

YDS, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılıyor.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;



* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

* Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması,

* Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması