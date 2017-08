Yazlık bir 'hangisi' listesi

ONUR BAŞTÜRK

* Sia’nın da sahne alacağı Masstival kaçmaz.



* Bu yaz Bodrum ipi göğüsler. Çünkü üç tane iddialı yabancı işletme geliyor. Blue Marlin, Interni ve Nikki Beach... Üçünün de nasıl olacağı merak konusu. Çeşme ise aynı tas aynı hamam. Değişen bir şey yok.



* Ne Murat Boz ne de Sıla. İkisinin de albümü öyle çok yazı serinletecek, hoplatacak türden değil. Hande Yener’in albümünden umutluyum.

* Snapchat çılgınlığı yazın da devam eder. Çünkü görüntüleyecek malzeme bol: Deniz, kum, parti filan...

Ömür GEDİK

* Bu yaz Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser izlemek bence çok değerli. Çünkü mekan ekim ayında tadilata giriyor, artık üstü kapalı olacak. İleride “nostaljik” diyeceğimiz bu haliyle son konserleri izleyeceğiz. Mesela Tarkan bu yıl orada konser rekoru kırma niyetindeymiş. Hedefi 15 konsermiş!

Benim için yazın konseri ise 12 Temmuz’daki Scorpions.



* Bodrum öne çıkar. Mesela BVS Grup Bodrum’da iki mekanla gece hayatını renklendirecek. Bu yıl Gülşen’le açılış yapacak olan Sahne İstanbul’da Demet Akalın, Serdar Ortaç sahne alacak. MyCabaret’de cuma cumartesi geceleri canlı müzik var. Çeşme’de de Hayal Kahvesi renkli programlar hazırlığında...



* Murat Boz’un albümü hızlı, tempolu şarkılarla dolu. Yazın Sıla’ya oranla daha çok Murat Boz şarkıları dinleriz gibi geliyor. Ağustosta da yeni Tarkan şarkılarını.



* Snapchat pek bir rahat, sorunsuz. Bu nedenle sanırım bu yaz snapchat daha revaçta olacak.





CENGİZ SEMERCİOĞLU

* Muse, Sia, Scorpions, PJ Harvey ve eylülde Tarkan konserleri bence kaçmaz. Bu arada Açıkhava’nın üstü kapanacak. Bu yıl üstü açık olarak son konserler yapılıyor, bu yaz orada izleyebildiğiniz kadar konser izleyin.



* Sadece Çeşme ya da Alaçatı değil, şarap tadımları yapılan Urla Bağ Yolu projesinin de eklenmesiyle bütün Çeşme yarımadasının cazibesi artarak devam edecek.

Ama ben yine de Bodrum’cuyum! İki çocuklu olduğumuz için... Çeşme çapkın bir bekar, Bodrum evli ve çocukludur!



* “Janti” albümünü çıkarmasa Murat Boz’un şarkıcı olduğunu unutuyorduk. Mesleğinin jüri üyeliği olduğunu düşünmeye başlamıştık.

Sıla’nın mesleği ise müzisyenlik. Yaptığı işi önemsiyor, emek harcıyor.

Bu yüzden hangisi daha çok dinlenir demek bile Sıla’ya haksızlık!



* Gençler Snapchat’e tutkun, Instagram onun yanında daha yaşlı ve demode kaldı...

Melike KARAKARTAL

* One Love, Masstival ve Chill Out festivalleri kaçmaz.



* Bodrum’cu ve Çeşme’ci diye iki ayrı kitle var.

Bu sene de bunun bozulacağını düşünmüyorum. Öte yandan gün geçtikçe tüm tatil yerleri birbirine benziyor. Alaçatı gibi şahsına münhasır yerler bile “yerli turist tipi”ne çevrilerek standartlaştırılıyor. Yine de her iki tatil bölgesinde özel yerler var. Yenilerden göze çarpan Bodrum Nikki Beach& Resort. Mufla bu sene güzel olacak. Ben çocukluktan kalma alışkanlıkla Bodrum’cuyum. Ne kadar suyu çıkarsa çıksın, kalbimdeki yeri ayrı.



* Performansta Sıla, ama şarkılara gelince Murat Boz.



* Instagram, Snapchat’e göre daha sakin, daha statik. Snapchat’teki heyecan yok ama ağırbaşlılık var. Snapchat Gülşen ise, Instagram Zuhal Olcay.

KENAN'IN BEYAZ SMOKİNİ KONSEY'İN DİLİNE DÜŞTÜ!





Cumartesi gecesi evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin fotoğraflarında en çok dikkat çeken damadın beyaz smokiniydi. Konsey üyelerinin de diline elbette o beyazlık düştü!





Ömür GEDİK

Bayıldım, çok yakışmışlar. Kenan Doğulu’dan sonra Kenan İmirzalıoğlu da beyaz ceket giydi düğünde. Ve damada gelinin yanında beyaz giymenin ne kadar yakıştığını bir kez daha kanıtladı.





Onur BAŞTÜRK

Kenan İmirzalıoğlu gibi her daim sert hatlarda ve klasik giyinen bir oyuncuyu beyaz smokinle görmek yakın zaman düğünlerinde şunu göreceğimize işaret: Beyaz smokinli ve hatta koca papyonlu damatlar!

Açıkçası Sinem’in gelinliğini daha çok sevdim, ama Kenan’ın beyazlarını ı-ıh... Buz mavisi takılsa daha iyi bile olabilirdi.

Melike KARAKARTAL

Biz eskiden böyle çiftler gördüğümüzde, “Barbie ile Ken” derdik. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Çok mutlu olsunlar, magazin muhabirlerinden kaçmasınlar. İlk çocuk için tahminim kız. İçimden geldi valla!

Cengiz SEMERCİOĞLU

Cunda Ortunç Koyu’nun konseptine uygun olarak Kenan’ın beyaz smokin tercih etmesini de Sinem’in sade gelinliğini de sevdim. Düğün sonrasında medya karşısına çıkıp röportaj vermelerini de...

Demek ki böyle de olabiliyormuş. Kaçmaya hiç gerek yokmuş. İşte Sinem’le Kenan çıktılar kameraların karşısına fotoğraf çektirdiler. Olay bitti, kimsenin karizmasına da zarar gelmedi.

ANİ ÖLÜMLER ÇOK SARSICI







Kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda uyutularak devam eden Oya Aydoğan, dün yaşamını yitirdi. Konsey ünlü sanatçının vefatının ardından duygularını şöyle dile getirdi:

Ömür Gedik: Sinemanın gülen yüzlü kadını, hayat gerçekten de bir varmış bir yokmuş dedirtti. Allah rahmet eylesin.



Onur Baştürk: Ani ve beklenmedik ölümler çok sarsıcı oluyor. Oya Aydoğan’ınki de öyle oldu. Ölümüne sebep olan şey de uzun süre tartışılacaktır bence.



Cengiz Semercioğlu: İyi oyuncu, iyi televizyoncu... Hepsinden önemlisi çok iyi bir insandı... Vefa, dostluk, arkadaşlık içi boş kavramlar değildi onun için... 59 yaşındaydı, çok erken kaybettik.



Melike Karakartal: TV’deki üslubuyla rekabetin yoğun yaşandığı bu sektörde farkını ortaya koyan biriydi. İyi bir oyuncuydu. Herkesin sevdiği biriydi. Allah rahmet eylesin.

NURGÜL VE ÖZCAN'IN 'İKİNCİ ŞANSI' SENARYOYA BAĞLI







Asmalı Konak’tan 13 yıl sonra “İkinci Şans” adlı film projesi için bir araya gelen Özcan Deniz’le Nurgül Yeşilçay’ın “ikinci şans”ına Konsey kuşkuyla, ama genelde olumlu yaklaştı!

Ömür Gedik: Her şey senaryoya bağlı! İyi bir senaryo zaten tutmuş, kimyası zamanında tescillenmiş olan bu ikiliyi zirveye taşıyabilir. Tersi olursa eski işi mumla da aratabilir.



Cengiz Semercioğlu: Güzel bir fikir, ama aslolan senaryo. Özcan 43, Nurgül 40 yaşında... Umarım saçmalamazlar ve kendi yaşlarına uygun bir aşk senaryosuyla çıkarlar seyirci karşısına.



Melike Karakartal: Asmalı Konak büyük fırtına estirdi ve nadir görülen bir kimyaya sahipti Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz. Bence bu kimya, onlar 90 yaşına gelse bile yine tutan işler yapmalarını sağlar.



Onur Baştürk: İkinci şansları senaryoya bağlı. Asmalı Konak dönemi bitti, dahası seyirci de bir hayli değişti.

MURAT BOZ'UN DOĞUM GÜNÜ ŞARKISI STRATEJİK!





Ömür Gedik: Şarkı gece yarısı YouTube’a açıldığına göre gayet stratejik ve hatta ticari. Murat, Aslı’nın doğum günü yemeğinde elini tutarak, aranjesiz, doğal haliyle söylese ve böyle Instagram’a koysa “Ne kadar romantik” derdim, ama bu haliyle fazlasıyla strateji kokuyor.



Cengiz Semercioğlu: “İyi ki doğdun canım iyi ki varsın... Ne desem az, cümleler aciz, sen anlarsın” sözleri kendini ifade etmekten aciz bir aşığın sözleri gibi! Ama mana arayan kim?

Murat, Aslı Enver’e jestleri sürekli hale getirdi ama olsun, genç erkeklere örnek olması açısından iyi. Belki Murat’a bakıp kadına nasıl davranılacağını öğrenen erkekler çıkar...



Onur Baştürk: Stüdyoya girilmiş, söylenmiş, düzenlenmiş, üstüne klip çekilmiş, ne zaman yayına gireceği planlanmış. Planlı ve stratejik yani. Romantik bir jest göremedim.



Melike Karakartal: Harika bir sürpriz. Centilmenliği mumla aradığımız bir çağda böyle jestler insanın yüzünü güldürüyor. Öte yandan klipte sadece Murat Boz’un olması biraz da stratejik olabileceğinin sinyalleri. Yine de, ne olursa olsun bir kadına yapılabilecek en güzel sürpriz.

EBRU ŞALLI 'KASLILAR'A HAKSIZLIK MI YAPTI

Ebru Şallı, “Fazla kas yapan erkeklerin evlilikleri yıkılabilir, çünkü o vücudu yapmak için ilaç alıyorlar, ileride çocuk olamama riski yüksek” diye buyurdu. Ebru haklı mıydı yoksa abartmış mıydı?

Cengiz: Ebru fazla kaslı erkeklere ya iktidarsız ya da sperm kaliteleri düşük demeye getiriyor! Bu durumda Ebru, eski eşi Harun Tan’a da laf atıyor. Bakalım Harun bu açıklamaya ne diyecek?

Hekim olmadığım ve hiç kullanmadığım için o protein ilaçlarının böyle bir yan etkisi var mı bilemiyorum... Ama Ebru’ya yan etkisi olacağı kesin. Kaslı erkeklerin eleştiri hücumuna uğrayacak!



Ömür: Ebru işe bilimsel yönünden bakmış. Haklı bence. Kas yapan ilaçların hormonları etkilediğini biliyoruz. Ama her vücut çalışan erkek de ilaç almıyor tabii ki.



Melike: Bence hiç abartmamış. “Kaslanma deliliği”ne giren adamların kasları “çocuğu” haline dönüşüyor. Aynadan cici kaslarının fotoğrafını çekip sürekli paylaşarak narsisizmin doruklarında geziniyorlar. Dünyada bir kadın için en itici şey bu olabilir.



Onur: Ebru abartmış. Ayrıca bu kas için ilaç takviyesi yapanlar bunu gayet bilinçli kullanıyor. Yani Ebru bence o erkekler için üzülmesin, ağlamasın...

PEKİ AMA SOLCU NASIL DOĞULUR?

Yavuz Bingöl, “Solcu doğdum” dedi. Konsey bunu tartıştı: “Solcu” nasıl doğulabilirdi? Bingöl ne demek istemiş olabilirdi?

Melike Karakartal: Biliyorsunuz ülkemizde herkes “Ben küçükken sarışınmışım” der. Bu da öyle bir şey olmalı herhalde.

Olmak istediği ama olamadığı şeyi dile getirme şekli diyelim!



Ömür Gedik: Solcu bir aileye doğulabilir tabii. Babam Beşiktaşlı olduğu için ben de Beşiktaşlı doğdum diyorum sonuçta.



Cengiz Semercioğlu: Solcu doğmak önemli değil ki solcu kalabilmek, solcu ölebilmek önemli.

Ama daha da önemlisi ister solcu ol, ister sağcı, ister muhafazakar inandığın değerlere bağlı yaşamak, yalpalamamak, rüzgara göre yol almamak...



Onur Baştürk: Klişe bir laf, üzerinde durmaya bile değmez. Kimse doğarken şucu ya da bucu olarak doğmaz, kesin bilgi!

İNENLER-ÇIKANLAR

SEZEN AKSU

Arnavutköy’deki bir mekanda şarap içerken görüntülenmesi ve gençlerin aksine saklanıp gizlenmemesi nedeniyle çıktı.

Ömür: Doğallık her zaman samimi ve pozitif geliyor insanlara. Kaçmak, saklanmaksa itici. Kaçacaksan yapmayacaksın. Sezen Aksu samimiyetini bir kez daha ortaya koymuş. Seviyoruz kendisini.



Cengiz: Annesini kaybettikten iki ay sonra ilk kez bir mekanda gördük Sezen’i... Keyfi yerinde görünüyordu, şakalaşıyordu, şarabını içip eğleniyordu. Sezen’in bu keyifli halini sevdim.



Onur: Sezen’in daha çok sokaklarda olması lazım. Bilgeliğine, o kalıcı keyfine ihtiyacımız var çünkü.



Melike: Genç şöhretlerin doğal bir endişesi oluyor. “Şişenin dibini gördü” “Alkolizm batağına saplandı” diye manşetlerde görmek istemezler kendilerini.



Sezen Aksu’ya da böyle başlıklar atabilirler, ama umru olur mu? Sanmam!

İnsan belli bir hayat deneyimi seviyesine ulaştığında nasıl göründüğü, insanların ne düşündüğü gibi konular pek mühim olmuyor.

AYLA ÇELİK

“Bağdat” şarkısının dile düşmesi nedeniyle çıktı.







Ömür: Şarkıyı ben de konser repertuvarıma aldım. Gördüğüm şu: Şarkı marş gibi, herkes birbirine sarılıyor ve tek bir ağızdan söylüyor.



Cengiz: İşte iyi şarkının nasıl karşılığı olduğuna son iyi örnek. İstediğiniz kadar PR yapın, şarkı yoksa boşuna... İşte iyi bir şarkı gelip bütün listeleri alt üst eder böyle.



Melike: Genelde marş şarkılar hep aynı isimlerden gelirdi, Ayla Çelik yeni bir nefes oldu.



Onur: Şarkı tuttu, çünkü Ayla Hanım yaşadığı imkansız aşk üzerine bu şarkıyı yazmış. Gerçek olan her zaman tutar!

HADİSE

“Kilomun sürekli gündeme getirilmesi beni çok incitiyor. Bu anlamda bana şiddet uygulanıyor” diyerek durumu abarttığı için indi.

Cengiz: Bu ‘kadına şiddet’ olayının suyunu çıkardınız arkadaşlar! Garson yemeği geç getirse kadına şiddet diyecekler artık...



Ömür: Bu nasıl şiddetmiş anlamadım! Sibel Can, Hadise’nin “şiddet” dediği bu meseleyi sürekli gündem meselesi yaptı, “şu kadar kilo verdi” haberleriyle lehine çevirmeyi başardı.



Melike: Ben abarttığını düşünmüyorum. Kadınların maalesef böyle bir derdi var. Hadise’nin nasıl hissettiğini tahmin edebiliriz az çok. Biz üç kişi laf edince üzülüyoruz, o bunu sürekli duyuyor.



Onur: “Kadına şiddet”in de içini boşalttılar ya iyice, helal olsun!







MURAT DALKILIÇ

Sakalsız yeni imajı pek tutmadığı için indi.

Ömür: Murat Dalkılıç’ın yeni imajına ben de çok ısınamadım.



Cengiz: Sakal bir adama bu kadar mı yakışırmış... Kendisi de beğenmedi zaten ve bolca makara yaptı yeni imajıyla...



Melike: Sakallı haline alıştığımız biri sakalını kesince adamın bir anda dudakları, suratı parlar ya, Murat’ınki de biraz öyle olmuş.



Onur: Muratttt, sakal bırak. Justin Bieber gibi oldun!

EMOJİ KONSEYİ



MELİKE BUNA SEVİNDİ





Ukrayna’dan katılan Jelena’nın Kırım Türklerine soykırımı anlatan “1944” isimli şarkısıyla birinci olmasına... San Marino’yu temsil eden Serhat Hacıpaşalıoğlu yarı finali geçemediği için üzüldük ancak birincilik en azından çok uzaklara gitmedi...

ÖMÜR BUNU SEVDİ





Hüsnü Şenlendirici’nin Bergama’daki 10 günlük klarnet kampı için geri sayım başladı. Kampta Türkiye’den ve dünyadan önemli klarnetçiler ders ve seminerler verecekler.

CENGİZ BUNU SEVMEDİ





Muhafazakar bir grubun İstanbul Modest Fashion Week’teki tesettür modasını protesto etmelerini... “Tesettürün modası olmaz, kapitalizmin öznesi olamaz” diyen gruba muhafazakar modayı anlatmak lazım...