Yaz'ın Öyküsü ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı

Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen dizi ,A/B Sosyo Ekonomik Statü’de yüzde 3.60 reyting ve yüzde 13.78 izlenme payı birinci oldu.



“Çubuklu 29 “ da bir araya gelen yapım ekibi ve oyuncular, ilk bölümü birlikte izlerken, çok heyecanlı oldukları ise gözlerden kaçmadı. Keyifli anların yaşandığı gecede, yönetmen Yağız Alp Akaydın ekibine bir de teşekkür konuşması yaptı.

“Yaz’ın Öyküsü”, Sosyal Medyada da Büyük İlgi Gördü.

#YazınÖyküsü hashtag ile Türkiye listesinde TT olan dizi, sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

Yetiştirme yurdunda büyüyen ve tek hayali özgürlüğüne kavuşmak olan Yaz’ın hikayesinin konu alındığı dizi, Sosyal Medya’nın en çok konuşulanları arasında olmayı başardı.

