Yazın enerjisini sofralarınıza nasıl taşırsınız?

Yaz öyle bir mevsim ki, güzel sofraları, yemek hazırlama keyfini, kahkahalı sohbetleri çağrıştırıyor. Yazın yüksek enerjili yenilenme ve tazelenme gücünden etkilenen lezzetler, açık havada kurulan sofralara ilham veriyor. İşte yaz menülerinizi sergileyebileceğiniz birbirinden tarz sofralar:
ETNİK TARZ SOFRALAR
Yaz sıcağının kendini iyice hissettirdiği şu günlerde, sofralarınızda etnik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Canlı renk ve desen uygulanmış tabaklar, sıcak renk tonlarında yastıklarla yaza damgasını vuran etnik tarz, ilhamını Marakeş'ten almakta...
Stil ipuçları:
1-Zeminde ahşap veya seramik tercih edebilirsiniz.
2- Fuşya rengi kullanmazsanız bu stili yakalamanız mümkün değil. Turkuaz, turuncu, kırmızı, sarı gibi renklerin en canlı tonlarıyla bir arada kullanılan fuşya etnik bir etki yaratır.
3- Gold veya bakır meyvelikler ve aksesuarlarla sofranıza otantik bir hava katabilirsiniz.
FLORAL TARZ ROMANTİK SOFRALAR
Çiçeklerin güzelliğinden ilham alan sofralar tazelik ve pozitif enerji dolu bir karaktere sahip oluyor. Romantik desenlerle mevsimin o taptaze havasını çiçek desenleriyle sofralarınıza taşıyabilirsiniz.
Stil ipuçları:
1- Romantik hava yaratmak istiyorsanız, dantel runner ve pastel tonlarda kadehlerle sofranızı süsleyebilirsiniz.
2- Sofrada büyükçe bir aranjman ya da irili ufaklı çok sayıda çiçek aranjmanı ile etkiyi güçlendirebilirsiniz .
3-Hazırlayacağınız minik cupcake’leri kişiye özel tabaklara yerleştirerek sevdiklerinize farklı bir lezzet sunabilirsiniz.
AKDENİZ TARZI SOFRALAR
Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle bütünleşen birbirinden güzel dekorasyon stillerine ev sahipliği yapan yaz sofraları bir başkadır. Buralarda kurulan uzun, kalabalık sofralar herkesi birbirine bağlar. Akdeniz kıyılarının doğallık odaklı yaşam stilini huzur dolu sofralara taşıyabilirsiniz.
Stil ipuçları:
1- Renk paletinde mavi, lacivert, beyaz ve kum renkleri yer alır.
2- Ham ketenler, tüller ve kotonlara el işlemesi masa örtüleri, runner ve peçeteler eşlik eder.
3- Akdeniz tarzı sofraların en önemli enstrümanlarından biri lacivert desenli tabaklardır.
TROPİK TARZ SOFRALAR
Havalar ısındıkça açık hava sofralarına egzotik stiller hâkim oluyor. Palmiye yapraklarını tropik meyvelerle kombinleyerek sofralarınızda tropik bir etki yaratabilirsiniz.
Stil ipuçları:
1- Sapsarı ananaslar, pembe flamingolar yemyeşil tropik ormanlarla yaza damgasını vuran desenler sofralarda yerini alıyor.
2-Masanıza dev tropik yaprak görünümlü Amerikan servisler ekleyebilirsiniz.
3- Bol yeşil yapraklı bitkiler, çiçekler ve renkli tekstillerle tamamlanan bu stil, neşe dolu...
KIRMIZI-BEYAZ, KLASİK TARZ SOFRALAR
Kırmızı ve beyazın birlikteliği geleneksel kır evi tarzı sofraların karakteristiğidir. Ekoseli kumaştan masa örtüleri, minderler ve peçeteler çimde kurulu bir sofranın başrol oyuncuları olabilir.
Stil ipuçları:
1- Kırmızı-beyaz kombinasyonuna en çok yakışan tonlar mavini tonlarıdır.
2- Taze çiçekler ve sebzeler kırmızı-beyaz düeti sofraların vazgeçilmezidir adeta...
3- Ahşap masa ve sandalyeler, hasır sepetten sofra aksesuarlarıyla harika bir bütünlük yakalayabilirsiniz.
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