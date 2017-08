Yazın daha mutluyum

Yaz mevsimi size ne çağrıştırıyor?

- Güneş! Benim ruh, biraz hava durumuna bağlıdır. Güneşli havalarda kendimi daha mutlu, daha enerjik hissediyorum. Tam bir yaz insanıyım diyebilirim.



Bodrum size ne ifade ediyor?

- Bodrum eşittir huzur benim için. Ayrıca bu nasıl yaşadığına da bağlı.. Erkek arkadaşımın işinden dolayı, biz Bodrum’a sonbaharda, hatta kışın geliyoruz. Bodrum, her mevsimde çok huzur bulduğum bir yer...



Senede kaç kez Bodrum’a yolunuz düşüyor?

- Aslında ben biraz Çeşme’ciydim. Fakat son iki senedir çok sık geliyorum Bodrum’a ve hiç de şikayetçi değilim. Sadece yazları değil, her mevsim geliyoruz. Ama tabii ki yazın farklı... Nredeyse her hafta birkaç günümüzü Bodrum’da geçiriyoruz.



DEKORASYONLA ARAM FAZLA İYİ

Dekorasyonla aranız nasıl?

- Fazla iyi diyebilirim, bayılıyorum! Bu bana annemden geçen bir özellik sanırım. Annem iç mimar Semra Benli ve ben çocukken her ay bizim evin dekorasyonu değişirdi. Ben de küçük dokunuşlarla yaşadığım yeri daha sıcak, daha yaşanan hale getirmeyi seviyorum.



Ya kendi evinizin tarzına ne diyebilirsiniz?

- Klasik evleri sevmiyorum. Modern ve samimi dekorasyonları tercih ediyorum. Evimin tarzı country diyebilirim.



YENİ SEZONA YENİ DİZİ

Yeni sezonda sizi ne gibi projeler bekliyor? Sizi TV’de nerede göreceğiz?

- Yeni sezonda bir diziyle ekranda olacağım. Birçok proje var; okuyoruz, görüşüyoruz ama net bir karar vermedik. Bakalım, ben de heyecanla bekliyorum. Hem seti, hem de ekranı çok özledim.



Yeni sezona kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz?

- Bir aydır çalışmıyorum ve bu bana çok iyi geldi. Bol bol film izliyorum, kitap okuyorum, tatil yapıp ailem, arkadaşlarım ve erkek arkadaşımla vakit geçiriyorum. Yeni sezon için şimdiden hazır ve çok heyecanlıyım...



HAYAT HEYECANLI BİR FİLM GİBİ

Hayat felsefeniz nedir?

- Sahip olduğum her şey için öncelikle Allah’a duacıyım. Çalışmadan ve emek vermeden hayatta hiçbir şeyin sahibi olunamayacağını biliyorum. Ama bunun yanında çok da kaderciyim. Hayat çok heyecanlı bir film gibi. Önümdeki sahneleri merakla bekliyorum...



GAMZE’NİN BODRUM DURAKLARI

* DİBEKLİHAN: Dibeklihan’a ilk defa geldim, ne söylesem az kalır! Her bir taşından çok etkilendim. Hele daimi etnografik sergi alanı olan Sandık Odası harika...

* PALMARINA BODRUM: Yalıkavak’ta açılan Palmarina bodrum, tek kelimeyle muhteşem! Lüks mağazalar, şık ve lezzetli yemekler hazırlayan restoranlar... Bodrum’da neredeyse her akşam Palmarina’ya uğrarız. Dünyanın birçok yerinde böyle bir atmosfer yok. Uzun yürüyüşler yapıp, mağazalara bakınıp, dinlenebiliyoruz... Ama eğlenmek istediğimizde en şık kıyafetlerimizi giyip Agency, Cipriani gibi restoranlara gidip şık yemekler de yiyebiliyoruz. Her şey var Palmarina’nın içinde. Burası Yalıkavak’ı canlandırdı...

* DANTELL: Dantell, Palmarina’ya her geldiğimde mutlaka uğradığım ve tarzıyla kendime çok yakın bulduğum bir mağaza. İtiraf etmem gerekirse, Dantell’in ürettiği ve bende olmayan masa örtüsü yok diyebilirim. Mr & Mrs’li havlu ve bornozların hayranıyım.

* ÇARŞI RESİMCİSİ: Sandıma köyündeki Nuris Sanatevi’nin sahiplerinin el emeği göz nuru eserleri her gün Yalıkavak Çarşı girişindeki kahvehanenin yanında açık alanda sergileniyor. Hepsi Bodrum’u anlatıyor ve hepsi birer sanat eseri. Çok güzeller. Akşamları da özel aydınlatmayla sergilemeye devam ediliyor. Çarşı’ya her giren burada bir kez durur...