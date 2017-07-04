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Yazın bebeklerin cilt bakımında nelere dikkat edelim?

Hürriyet Haber
04.07.2017 - 17:20 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 14:44

Bebeklerin ciltleri çok hassas olduğu için onları yazın ısı ve nem artışından, güneş ışınlarından, deniz ve havuz gibi suların yol açtığı olumsuz etkilerinden korumalıyız. Peki, ama nasıl? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu İnce Demirpençe, yazın bebeklerin cilt bakımı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Güneş ışınları bu mevsimde dünyamıza dik olarak gelir. Zararlı ultraviyole A (UVA) ultraviyole B (UVB) ışınlarından bebeklerimizin hassas cildini korumak için onları saat 10.00-16.00 saatleri arası direkt güneş ışığına çıkarmamalıyız.

6'ncı aydan sonra yaşına uygun en az SPF 30 ve üstü güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır. UV filtreli mayoların kullanılması tercih edilmelidir. Amerikan Pediatri Akademisi’nin önerilerine göre güneş koruyucu kremler yeni doğan bebeklere de sürülebilir. 3 saat aralıklarla bu güneş koruyucu kremler tekrarlanmalıdır.

Yazın bebeklerin cilt bakımında nelere dikkat edelim

Her yaşta şapka ihmal edilmemelidir.

Hava sıcaklıkları arttığında terletmeyen, ince, açık renkli, pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Yenidoğan dönemi dahil bebek ve çocuklara yetişkinlerle aynı kalınlıkta giysiler giydirilmelidir. Terledikleri zaman sık sık üstleri değiştirilmelidir.

Bebeklere her gün mutlaka bir kez banyo yaptırılmalıdır. Ancak hava ve nem ölçüleri mevsim normallerinin üzerinde ise gün içerisinde sık sık banyo yaptırılabilir.

Yazın ısı artışı nedeni ile bebeklerin hassas ciltleri kuruyabilir. Ciltleri ne kadar kuru kalırsa o kadar savunmasız hale gelir. Yaşına uygun, cilt tipine uygun nemlendiriciler ile her gün mutlaka ciltleri nemlendirilmelidir.

Deniz ve havuzdan sonra hemen duş aldırılarak, tuz ve klorun ciltten uzaklaşması sağlanmalıdır. Deniz ve havuzdan sonra ıslak mayolar hemen değiştirilmelidir.

Yazın bebeklerin cilt bakımında nelere dikkat edelim

Yazın en çok karşılaşılan cilt problemi pişiklerdir. Pişikleri önlemek için sık sık alt bölge havalandırılmalı, bezler sık aralıklarla değiştirilmelidir. Her bez değişimi sonrası pişik önleyici bariyer cilt kremleri uygulanmalıdır.

Özellikle yazın boyun altları ve koltuk altlarında pişiklere sık uygulandığını gördüğümüz pudraları önermiyoruz; çünkü pudra tozları akciğerlere kaçarak enfeksiyona neden olabileceği gibi derinin üstünü tamamen kapatarak hava almasını engeller ve pişiklerin ağırlaşmasına neden olabilir. Sadece duru su ile bebeği sık sık yıkamak bile çoğu zaman pişiklerde yeterli olabilir.

Bebeklerde şampuan ve losyon seçiminde içeriğinde sentetik boya, paraben, sülfat, talk, alkol, glisol gibi zararlı kimyevi maddeler içermeyen ürünler tercih edilmelidir.

Yazın sinekler ve sivrisinekler bebeklerin ciltlerini tehdit eder. Özellikle evlerde camlarda sineklik ihmal edilmemelidir, gerekirse yataklarına cibinlik yapılmalıdır. Bebek ciltleri hassas olduğu için sinek koruyucu losyonların organik olmasına ve zararlı kimyevi maddeler içermemesine dikkat edilmelidir.

Cilt sağlığı için yazın bebek beslenmesi de önemlidir. Bu mevsimde yeterli sıvı alımına, dengeli ve vitaminden zengin beslenmeye dikkat edilmelidir.

 

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Etiketler: bebek bakımı , bebekle seyahat , bebekle tatil
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