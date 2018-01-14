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Yazılımcılar yeni yönetimi seçti

Hürriyet Haber
14.01.2018 - 12:55 | Son Güncelleme:

Yazılım Sanayicileri Derneği genel kurulu yapıldı. Doğan Ufuk Güneş yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu ise Gönül Kamalı, Atila Zeybek, Rıza Durucasıgil, Levent Neşet Tanrıdağ, Hayguyi Antikacıoğlu, Ali Durmuş, Alim Küçükpehlivan ve Levent Sılay'dan oluştu.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) 2018-2019 yıllarında görev yapacak yönetim kadrosunu belirledi.Derneğin başkanlığına Doğan Ufuk Güneş yeniden seçildi.

YASAD’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 11 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, derneğin yeni dönem yönetim kurulu seçildi. Genel Kurul toplantısını takiben gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında ise yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı belirlendi, yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.

YASAD’ın hedefi, yerli yazılım teknolojilerini ve yerli yazılım ürünlerini, kamu ve tüm sanayi sektörlerimizde yaygınlaştırarak, yazılım sektörümüzü kalkınmamızın lokomotif gücü haline getirerek, ülkemizi bilgi ve iletişim teknolojilerinde bölgesel merkez yapmaktır.

YASAD’ın başkanı Doğan Ufuk Güneş YASAD olarak yeni dönemde hedeflerinin Türkiye’nin yerli yazılım teknolojilerinin ulusal bilgi güvenliğimiz açısından öneminin kamu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayarak, toplumsal bilinci geliştiren kampanyalarla, yerli yazılım sektörümüzü büyütmek ve küresel yazılım firmalarımızın oluşabildiği ekosistemi tesis etmek olduğunu belirtti.

YASAD’ın önümüzdeki 2 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:
Doğan Ufuk Güneş - Gönül Kamalı - Atila Zeybek - Rıza Durucasıgil - Levent Neşet Tanrıdağ - Hayguyi Antikacıoğlu - Ali Durmuş - 
Alim Küçükpehlivan - Levent Sılay

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