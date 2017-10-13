Yazılım mühendisliği sempozyumu 18-20 Ekim’de

Yazılım sektörü ve bu ananda çalışmalar yapan akademisyenler, 18-20 ekim arasında bu yıl 11’inci kez düzenlenecek ‘Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu’nda (UYMS) buluşacak. Alanya Hamdullah Emin Paşa (Alanya HEP Üniversitesi) ve Atılım Üniversitesi işbirliğiyle yapılacak organizasyonun 18 Ekim’deki oturumund Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Murat Karakaya, Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Turhan ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güzin Tirkeş ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Cereci de katılacak.