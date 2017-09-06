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    ‘Yazılı anlatım becerileri’ uygulaması hayata geçiriliyor

    AA
    06.09.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:32

    MEB’in öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı ‘Yazılı Anlatım Becerileri’ uygulaması, yeni eğitim öğretim döneminde başlayacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre 4, 7 ve 9'uncu sınıflar için planlanan ‘Yazılı Anlatım Becerileri’ uygulaması 2017-2018 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek.

    İstanbul, Ankara ve Adana'da ön çalışması yapılan uygulama, 81 ildeki örnek okullarda başlatılacak. Uygulamayla öğrencilerin betimleme paragrafı, ikna paragrafı, dilekçe, hikaye, öykü, kompozisyon yazma, resim ve karikatürlerde anlatılmak istenileni yazıya aktarma becerilerinin geliştirilmesi, yazılı anlatımda noktalama işaretlerini doğru kullanması, duygu ve düşüncelerini düzgün ifade edebilmesi ile cümle kurma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

    Örneklem olarak uygulama, gelecek yıl tüm öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin izlendiği ulusal bir izleme sitemine dönüşecek.

    Yazılı anlatım becerilerinin izlenmesi çalışması ile ‘Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE)’ çalışması ve ‘Eğitimde öğrenci gelişimini izleme ve değerlendirme sistemi’ de birlikte yürütülecek.

    Etiketler: MEB , yazılı anlatım becerileri , OKUL , ÖĞRENCİ
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