MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in eÅŸi Muhterem Nur'dan Sibel Can'a: 'YazÄ±klar olsun, yazÄ±k!'

ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce hayata veda eden MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in hayat arkadaÅŸÄ± Muhterem Nur, Sibel Can'a ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼. 29 Nisan'da yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmaya hazÄ±rlanan Can'Ä±n, albÃ¼mdeki iki ÅŸarkÄ±yÄ± MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'e ithafen okuduÄŸunu sÃ¶ylemesi Nur'u Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±. Sibel Can'Ä±n promosyon iÃ§in MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Nur, GÃ¼naydÄ±n'a konuÅŸtu: "Sibel Can tanÄ±nan bir sanatÃ§Ä±, ne gerek var bÃ¶yle ÅŸeylere! Ben aslÄ±nda bir Sibel Can hayranÄ±yÄ±m ama neden albÃ¼mÃ¼ Ã§Ä±karacaÄŸÄ± zaman MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in adÄ±nÄ± kullanÄ±p bunun Ã¼zerinden reklam yapÄ±yor? YazÄ±klar olsun, yazÄ±k!"
'MÃœSLÃœM BABA SÃ–Z VERMEDÄ°'
Sibel Can'Ä±n, "ÅžarkÄ±larÄ± dinletmiÅŸtim, MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses 'Birlikte sÃ¶yleriz' demiÅŸti. KÄ±smet olmadÄ±" iddiasÄ±na da aÃ§Ä±klÄ±k getiren Muhterem Nur, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Madem sÃ¶z verdi, neden Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce albÃ¼m Ã§Ä±karmadÄ±? MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses ile Sibel Can, Antalya'da birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. MÃ¼slÃ¼m Baba, Can'Ä±n sesini Ã§ok beÄŸenirdi. Ancak MÃ¼slÃ¼m Baba, Sibel Can'a bÃ¶yle bir sÃ¶z vermedi!" Muhterem Nur, Sibel Can'Ä±n babasÄ± ile MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in dost olduklarÄ± iddiasÄ±nÄ± da yalanladÄ±: "MÃ¼slÃ¼m Baba ile Sibel Can'Ä±n babasÄ± arkadaÅŸ deÄŸildi. Belki tanÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±, o kadar! MÃ¼slÃ¼m'Ã¼n adÄ± bende miras. Bunu iyi saklamam, kollamam gerek. ArtÄ±k sÄ±kÄ±ldÄ±m; MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses bir promosyon malzemesi olamaz; buna izin vermem. Onun anÄ±sÄ±nÄ± iyi yaÅŸatalÄ±m, bÃ¶yle yalan yanlÄ±ÅŸ konular beni Ã¼zÃ¼yor. Sibel Can bir gÃ¼n bile MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in mezarÄ± baÅŸÄ±na gelmedi, bir gÃ¼n anma gÃ¼nÃ¼ne katÄ±lmadÄ±. Nereden dostu oluyor?"
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