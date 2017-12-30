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    'Yazıklar olsun'

    Erdinç ÇELİKKAN / KASTAMONU
    30.12.2017 - 23:35 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son KHK’daki düzenlemeleri eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e isim vermeden tepki gösterip “Husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bir kısmı da katıldı. Nasıl oluyor da gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz? Yazıklar olsun” dedi. Erdoğan, Kastamonu İl Kongresi’nde özetle şu mesajları verdi:

    ‘YA SEN NE CİNS ADAMSIN’
    “Ana muhalefetin maalesef başındaki zatın köprüde şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili, ‘Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecekler mi?’ Ya sen ne cins adamsın be? Benim 251 şehidimin, 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. Bir de kalkıp ‘Darbe olsa bunun karşısına ben dikilirim’ diyorsun. Sevsinler seni. Sende böyle bir karakter, cibilliyet yok ki.

    BAY KEMAL’İN KAYIĞI
    Yayımlanan son kanun hükmünde kararnamede daha önceki ifadelerin aynısıyla bu konuda bir düzenleme yapılmıştır. Her nedense bir anda büyük bir gürültü kopartıldı. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabi üzüldük. Yapmamaları gerekirdi. Ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan’da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan’da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman ‘evet’ demediler, ‘hayır’ dediler. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Ya biz bir yolda beraber, dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz? Ana muhalefetin bir Muğla milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız, tekrarlamaktan haya edeceğim ifadelerle milletime saldırmıştır. Biz bunların tıynetini, cibilliyetini çok iyi bildiğimiz için açıkçası yaptıkları terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun.

    SIKINTI VARSA TARTIŞILIR
    Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir. İlgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur.

    KÜÇÜK HESAPLARDAN UZAK DURUN
    Biz Bay Kemal’in partisi miyiz ya? Öyle aklına geldiği zaman konuşanlardan değiliz. Biz bütün işlerimizde istişare denilen konuya bağlı olarak hareket edenlerdeniz. İstişare ettik, birilerinin istediği olmadı da bir başkalarının istediği gibi oldu. Kusura bakmayın kardeşim, istişarede illa benim istediğim olmadı, onun için ben de desteklemiyorum deme hakkın yok. Nihai karar verici kararını verir, yola devam eder. Herkesi, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemin nezaketine uygun hareket etmeye, küçük hesaplardan uzak durmaya davet ediyorum.

    YPG’YE DE AYNISINI YAPACAĞIZ
    Suriye halkına önce zalim yönetimin baskısıyla, ardından DEAŞ zulmüyle, şimdi PKK’nın uzantısı örgütler eliyle adeta kan kusturuluyor. Kendi evlerinden yurtlarından uzak olan kardeşlerimiz için de hiç şüphesiz en doğrusu kendi vatanlarına dönmektir. İnşallah o günler de gelecektir çok yakındır. İdlib bölgesindeki operasyonumuzu tamamlamamızla birlikte buraya da önemli bir geri dönüş olacağını düşünüyoruz. Dün zalimin adı rejimdi, DEAŞ’tı, bugün zalimin adı YPG-PYD’dir. DEAŞ’a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz. Öyle ya da böyle tepeleyeceğiz.”

    ABD'YE: DÜRÜST OLUN DÜRÜST
    Yüzümüze başka konuşulmasından gözümüzün önünde başka işler yapılmasından bıktık usandık. Dürüst olun ya dürüst. Şahsıma bölgedeki örgütlere silah verilmeyeceği söylendiği günden beri 4 bini aşkın TIR - silah, zırhlı taşıyıcı yüklü bunlar- Suriye’de sınırlarımızın boyu dağıtılmakla kalmadı, önümüzdeki yılın bütçesine bu iş için ödenek konuldu. Aldığı bu destekten şımaran bölücü terör örgütünün azgınlığı her geçen gün artıyor. Bundan sonra sadece icraata, uygulamaya bakacağız. Suriye’de, Rusya ve İran ile nasıl çalışıyorsak, Amerika ile de çalışmak istiyoruz. Amerika ile NATO’da stratejik ortağız. Ama stratejik ortağınla hareket etmeyeceksin terör örgütleriyle bir başka terör örgütüne karşı savaşacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Vize krizini kendileri başlattılar, şimdi sağ olsunlar kendileri de bitirdiler. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı. Olması gereken buydu.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Abdullah Gül , KHK , gazetehaberleri
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