Yazıklar Olsun

Ligin ilk 16 haftasında sadece 7 gol kalesinde gören Karakartal, Bursaspor'dan tam tamına 3 gol birden yedi. Afiyet olsun Mustafa Denizli, afiyet olsun Federasyon (Çünkü topun zıplamadığı ve durma noktasında ki bir maçı oynattığı için) afiyet olsun hakeme, korktuğu için gösteremediği ikinci sarı kartlara...
Cemal Erbaş yazıyor
Hiçbir önemi yok bu kaybedilen üç puanın.. Çünkü Bursaspor haketti. Helal Olsun yolunuz açık olsun. Keşke tribünde olsalardı bugün taraftarları.. Sevinç boğazlarına düğümlendi. Yazık il güvenlik kuruluna. Kınıyorum bugün İstanbul Valisi'ni ve Emniyet Müdürü’nü.. Çok mu zor olacaktı Bursalı taraftarları maça alsaydınız. Terör örgütü sempatilanları bile elini kolunu sallaya, sallaya yürürlerken, bu taraftaların suçu ne?. Bu taraftara mı önlem alamadınız sadece...
Sayın kongre üyeleri.. Sizlere sesleniyorumm.. Vicdan muhasebesi yapın ve Ocak ayında bu kulübü kim daha yukarıya taşır, değerine değer katar, ona göre oy kullanın.. Herşey para değil.. Yürek lazım.. Ama 8,5 milyon euroya Tabata transferi yürek değil, sadece cahilliktir.
Bu kartal ne bana nede sana kalmaz.. Süleyman Seba'ya kalmadı Kartal Yıldırım Demirören’e hiç kalmaz....
Bu takımı inanın sokaktaki, simitçi Beşiktaşlı çocuklara bırakın, hem teknik, hemde yönetim olarak daha güzel yönetirler.. Bıktık, usandık, kanser olduk, verem olduk ama kimin umurunda...
Beşiktaşlı doğduk Beşiktaşlı öleceğiz... Demirören varkende sanırım fazla yaşayamayacağız..