Yazıcıoğlu'nun oğlu evlendi... Davutoğlu ve Destici nikah şahidi old

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde düzenlenen nikah törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP yöneticileri ile teşkilat üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Nikah salonuna gelen davetlileri Gülefer Yazıcıoğlu, merhum Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil karşıladı.



Gelin ve damadın şahitliklerini eski Başbakan Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Destici ile diğer davetliler yaptı.



Destici, genç çifte Kuran-ı Kerim ve bayrak hediye etti.



Yazıcıoğlu ve Becerenler aileleri, nikahın ardından tebrikleri kabul etti.





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