Yazıcınıza kartuş almadan önce mutlaka bu logoya bakın!

AB Komisyonu, üçüncü parti mürekkep üreticilerinin e-çöp düzenlemelerine uyması gerektiğini doğruladı. Bundan emin olmak için biz tüketicilerin kartuşların üzerindeki "WEEE" logosuna bakması gerekecek.

Bu gelişme, eski yazıcı kartuşlarının çöp sahalarında küçük tepecikler oluşturmayacağı, daha fazla kartuşun tekrar kullanılacağı veya geri dönüştürüleceği anlamına geliyor (en azından umut bu yönde). AB Komisyonu, kartuşları yeniden dolduran ve tekrar satan üçüncü parti üreticilerin orijinal (OEM) kartuş üreticileriyle aynı yasal zorunluluklara tabi olduğunu belirtti ve WEEE direktifine uymalarının şart olduğunu vurguladı.

Bir başka deyişle bu firmalar, sattıkları kartuşları raporlayacak ve atıklar için ücret ödeyecekler. Tüketiciler ise satın aldıkları kartuşların doğa dostu olup olmadığını, çevre standartlarına uyup uymadığını anlamak için ürünün üzerinde "WEEE" logosunu arayacaklar.



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