Yazıcılar ‘cep’e girdi

FOTOĞRAFLAR hayatımızın en önemli parçalarının başında geliyor. Özellikle de anılar için fotoğrafların yeri tartışılmaz. Dijitalleşen dünyada artık kağıda basılı fotoğraflara olan ilgi akıllı telefonlara doğru kaysa da, basılı fotoğraflar ilgi çekici olmayı sürdürüyor. Özellikle de dijital fotoğrafların yanlışlıkla silinme korkusu kullanıcıları tedirgin etmeye yetiyor. Teknoloji şirketleri de basılı fotoğraflar için yenilikler sunmaya devam ediyor. Şirketler artık fotoğraf basma yazıcılarını cep boyutuna kadar küçülttü. Şu anda hemen hemen bir akıllı telefonu boyutuna kadar küçülen ve cebe sığan fotoğraf yazıcıları, istediğiniz yerde istediğiniz anda çektiğiniz fotoğrafları basabilmenizi sağlıyor. Üstelik bunu 15-20 saniyede yapıyor.

KARTUŞSUZ TEKNOLOJİ

Bu cihazlardaki yeni teknolojilerden biri de kartuşa ihtiyaç duymaması. ‘Zero INK (ZINK)’ adındaki teknolojide sıfır mürekkep kullanılıyor. Fotoğraftaki renkler ise kağıttan geliyor. Özel tasarımlı bir kağıt olan ZINK’te renkler ısıyla çıkıyor. Fotoğraftaki renklere göre ısıtılacak alanlar 3 katmalı renk yelpazesine göre yapılıyor. Bu sayede kaliteli fotoğrafa ulaşılabiliyor. ZINK teknolojili yazıcıların kağıtları normal fotoğraf kağıtlarından biraz pahalı oluyor. Örneğin, 20’li bir paket aldığınızda 50 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

KİMLİK FOTOĞRAFI OLUŞTURUYOR

LG’nin cebe sığan fotoğraf yazıcısı modeli ‘PD233’. iOS ve Android işletim sistemli cihazlara bluetooth ile bağlanabilen model, NFC teknolojisiyle kolay bir kuruluma sahip. Modelin dikkat çeken tarafı ise uygulamaların sunduğu özellikler. Filtre ve çerçeve gibi seçeneklerin yanı sıra fotoğraf bölme özelliğiyle de kimlik fotoğrafı oluşturulabili yor. Modelin 30’lu kağıdı 70 TL’ye satılıyor. 399 TL

15 SANİYEDE HAZIRLIYOR!

CEBE sığan yazıcılara HP’nin Sprocket modeli de eklendi. Model, kullanıcıların istedikleri yerde 5x7.6 cm boyutlarında fotoğraflar basabilmesini sağlıyor. Akıllı telefonlara kolaylıkla bağlanan HP Sprocket için App Store veya Google Play mağazalarından uygulama indiriliyor. Bu uygulamayla hem sosyal ağlardaki hem de akıllı telefonlardaki fotoğraflar hızlı bir şekilde basılabiliyor. Yaklaşık baskı süresi 15 saniye civarında. Modelin kağıtları ise 20’li paketler halinde 49 TL’ye satılıyor. 499 TL

Wi-Fi İLE DAHA HIZLI

KODAK, Mini Pm-210W modeliyle cebe sığan fotoğraf yazıcıları alanında yer alıyor. 5.3x8.6 cmlik fotoğraflar basabilen model, rakiplerinden farklı olarak daha hızlı bir aktarım için Bluetooth yerine Wi-Fi teknolojisi kullanıyor. Modelin iOS ve Android uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalarla kullanıcılara, farklı filtre ve çerçeve seçenekleri sunuluyor. Kodak Mini Pm-210W’nin, altın, siyah ve gri olmak üzere 3 renk seçeneği bulunuyor. Modelin 20’li kağıt fiyatı ise 80 TL civarında. 499 TL

TEK ŞARJLA 25 ADET BASKI

FOTOĞRAF denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Polaroid, ‘ZIP Mobile’ ile bu alanda yer alıyor. 186 gram ağırlığa sahip model, 5x7.6’lik baskı yapabiliyor. Bluetooth ve NFC teknolojileriyle akıllı telefonlara veya tabletlere bağlanabilen model, tek bir şarjla 25 adet baskı imkanı sunuyor. Polaroid ZIP Mobile’ın da rakipleri gibi iOS ve Android işletim sistemleri için uygulamaları bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarındaki tüm fotoğrafları kolaylıkla yazıcıya aktarabiliyor. Modelin 20’li kağıdı ise yaklaşık 40 TL’den sunuluyor. 820 TL

OYUN DÜNYASI

TOTAL WAR’A ÖZEL SÜRÜM

AKSİYON oyunu severlerin dikkatini çekmeyi başaran Total War’un ikinci oyunu için özel bir sürüm satışa sunuldu. ‘NORSCA’ adındaki paketle gelen oyunda kullanıcılar, seçecekleri lordlardan bir tanesiyle dünyanın en güçlü savaşçısıyla karşılaşacak. 160 LT

HAFTANIN TRENDİ

HAVA KALİTE DEDEKTÖRÜ

XIAOMI’nin geliştirdiği ‘Mi PM2.5’ adındaki model, bulunulan havanın kalitesini ölçüyor. Wi-Fi üzerinden internete bağlanan cihaz, hava kalitesi düştüğünde kullanıcıları bildirimlerle uyarıyor. 270 TL

UYGULAMA

LOKUM İLE HIZLI İLETİŞİM

LOKUM, kullanıcılarının kişi yerine konu takibi yaparak anonim bir şekilde başlık, sorun ve konu hakkında hızlıca iletişime geçmelerini sağlıyor. Burhan Tutan ve Ümit Muzaffer Demir tarafından kurulan Lokum’un Android ve iOS uygulamaları bulunuyor. Ücretsiz