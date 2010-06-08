YazdÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz gerÃ§ek oldu!

Sanal dÃ¼nyada olay yaratan kampanyaya TÃ¼rkiye GÃ¼zeli PÄ±nar Akar da katÄ±ldÄ±. Ã–zellikle genÃ§ kÄ±zlarÄ±n ilgisini Ã§eken kampanyaya katÄ±lmak isteyenler kizlararasinda.com sitesine girip arkadaÅŸÄ± iÃ§in sÃ¼rpriz bir dilek yazÄ±yor.

PÄ±nar Akar, kullanÄ±cÄ±larÄ±n oylarÄ±yla seÃ§ilen sÃ¼prizin kendi yazdÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸinde Ã§ok heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve ÅŸÃ¶yle dedi:



"Ã‡ocukluk arkadaÅŸÄ±mÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸÄ±yor. Benim dizi ve reklam filmi Ã§ekimlerim dolayÄ±sÄ±yla uzun zamandÄ±r bir tÃ¼rlÃ¼ vakit bulup gÃ¶rÃ¼ÅŸemedik. AyÃ§a'yÄ± mutlu etmek ve kendimi affettirebilmek iÃ§in ilginÃ§ bir sÃ¼rpriz yapmak istiyordum ve kizlararasinda.com'u keÅŸfettim. YazdÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼rprizin gerÃ§ek olduÄŸuna hala inanamÄ±yorum."



GenÃ§ kÄ±zlar, arkadaÅŸlarÄ±na aldÄ±klarÄ± hediyelere yepyeni bir yaklaÅŸÄ±m getiren kampanyanÄ±n sonsuza kadar devam etmesini istiyor. Kampanyaya katÄ±lan ve arkadaÅŸlarÄ±na hediye olarak bir sÃ¼rpriz yazan genÃ§ kÄ±zlardan biri olan AslÄ± ise, arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rprizin gerÃ§ekleÅŸmesinin zaten mutluluk verici olduÄŸunu, bir de Ã¼zerine iPhone kazanmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n ise "muhteÅŸem" olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â