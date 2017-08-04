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    Yazdan sonra gündem ekonomi

    ANKARA
    04 Ağustos 2017 - 22:18Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:19

    Başbakan Binali Yıldırım, “Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak” dedi.

    Abdülkadir Geylani Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, “Ekonomiyle ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Bu arada yaz sezonundan da istifade ederek, hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok konuşulan Bakanlar Kurulu vardı, bitti. YAŞ vardı, o da bitti. Bu ara gündemde fazla bir şey yok. Siz de biraz tatil yapın” dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca ise Ankara’daki gösteri yasağıyla ilgili “30 Ağustos’ta toplantı yapılmasında sakınca olmayacak mı?” sorusu üzerine “Hayır, onlar tabii normal prosedüründe gidiyor” yanıtını verdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Binali Yıldırım , Yıldırım
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