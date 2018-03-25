Yanan ateşe odun attı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı yeni gümrük vergileri getirmesi piyasalarda tansiyonun yüksek olmasının en önemli nedenlerinden biri olarak görünüyor. Trump, aldığı bu kararla aslında bir anlamda yanan ateşe odun atarak alevi daha da harlandırdı. Bu tip ticaret savaşlarının sonucunda global ticaretin daralması ve enflasyon üzerinde etkilerinin görülmesi ise muhtemel.

PİYASALARDA tansiyon yüksek. Borsada düşüş, faiz ve döviz kurlarında ise yükseliş hakim. Faiz ve döviz daha gergin görülürken buna karşılık hisse senetleri tarafı nispeten sakin. Gerilimin kaynaklarından biri ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yeni gümrük vergisi koyması oldu. Bir süredir var olan ticaret savaşları söylemlerini yeniden ateşledi. Bir başka tabirle yanan ateşe odun atarak daha da harlandırdı. Hatırlanırsa geçtiğimiz haftalardaki yazılarımızda Trump’ın ek gümrük vergisi kararının sonuçlarıyla bazı olasılıklardan söz etmiştik.

ŞAHİNE ÇEVİRMEYE YETTİ

Çelik ve alüminyum için getirilen ek vergi başka ürünlere sıçrar mı, ikinci şık olarak da Çin ABD’ye karşı tahvil silahını çeker mi, yani ABD tahvil alımlarını azaltır veya satar mı varsayımlarını dillendirmiştik. İlk şık için bazı söylemler gelmeye başladı. Bu açıdan gerçekleşme olasılığı daha yüksek. İkincisi için bu aşamada bir sinyal görülmese de birçok kişinin aklından geçiyordur sanırım. Çin’in en fazla ihracat yaptığı ülke olarak ABD için bu kararı alması elbette kolay değil. Üstelik Çin’in son yıllarda ekonomik büyümesi gerilerken. Ticaret savaşlarının global ticareti daraltıcı etkisinin yanı sıra muhtemelen enflasyon üzerinde etkileri olacaktır. Piyasaları tedirgin eden bir diğer gelişme ise son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı oldu. Beklendiği üzere 25 baz puanlık artış ve bu yıl için üç faiz artışı öngörüsü ilk aşamada olumlu algılandı. Ancak Fed Başkanı Powell’in açıklamaları sonrası işin rengi değişmeye başladı. Fed üyeleri arasında bu yıl için dört faiz öngörüsünde bulunanların sayısının artması, 2019 için dört faiz beklentisi, 2020 yılına kadar faiz artışı ve bilanço küçültme operasyonlarına devam kararı Fed faiz kararının güvercin algısını şahine çevirmeye yetti.

BÜYÜME BEKLENİYOR

İç ekonomik gündemde neler var diye baktığımızda 29 Mart’ta 2017 yılı son çeyrek ekonomi büyüme verisi var. Beklenti yüzde 7 civarı yıllık bir büyüme. Bu oran gelirse beklentiler dahilinde olduğu için ciddi fiyatlamalara konu olmayabilir. Beklentileri aşan bir büyüme ise hareketliliğe neden olabilir. Yine yakında açıklanması beklenen Başbakan Binali Yıldırım’ın tanımıyla ‘özel süper teşvik paketi’ ve şubat dış ticaret verileri var. Geçen dönemde ciddi büyüme gösteren gözde sektörlerden inşaatta faiz yükselişlerinin de etkisiyle fiyat ve satışların artış hızında yavaşlama var. Beyaz eşya satışlarında ocak ve şubat aylarında görülen düşüşün nedeni daha çok vergi indirim teşvikinin bitmesiyle ilgili. Açıklanması beklenen yeni teşvik paketini Başbakan Yıldırım’ın “ekonomiyi soğutmak istemiyoruz” söylemleriyle birlikte dikkate almak gerekecek. 2017’nin ilk üç çeyreğinde kredi garanti fonunun (KGF) ekonomideki büyüme üzerinde önemli katkıları hissedilmişti. Bir diğer gündem ABD’de 11 Nisan’daki Hakan Atilla davası. Açıklanacak karar, sonuçlarına göre önemli olabilir. Yabancı yatırımcıların son iki hafta hisse senetleri ve tahvilde satış yaptıktan sonra 16 Mart haftası 240 milyon dolar alımda olmaları satışların kesilmesi açısından önemli. İç gündemden çok piyasalar üzerinde bu dönem dış kaynaklı gelişmeler etkili. Dış piyasaların denge bulması için ise zamana ihtiyaç var. Bu açıdan temkinli görünümün devamı beklenebilir.

BORSADA DESTEKLERE DİKKAT

BORSADA tepki yükselişi güç kazanamadı, düşüş sürüyor. İlk destekler 115.500-115.000 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde 113.200-112.500 ve 111.500 sonraki destek seviyeleri. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise tepki çıkışının güç kazanması için 118.500 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 119.300 ve 121.500 seviyelerinde. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL TEKRAR ZİRVEDE

DOLAR/TL kurunda çıkışın devamı için 4.00 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Ara noktalara rağmen sonraki önemli dirençler 4.13-4.15 ve 4.25 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ilk destekler ise 3.95-3.90 seviyelerinde. 3.90 desteği daha önemli. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.

BİLGİ NOTU: Geçen haftaki yazımızda verilen şirketlerin net döviz pozisyonu ile ilgi tabloda Tüpraş’ın 9.333.358.000 milyon TL tutarındaki döviz açığı ile ilgili şirketten yapılan açıklamada, nakit akış riskinden korunma işlemiyle 4.796.118.000 TL, stokların doğal hedge kapsamında değerlendirilmesi işlemiyle 5.058.536.000 TL olmak üzere net döviz açık pozisyonunun 523.196.000 TL fazlaya dönüştüğü bildirilmiştir.