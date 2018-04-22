Yabancılar soğukkanlı

GÜNDEMİN çok hızlı değiştiği günlerden geçiyoruz. Geçen haftaya kadar Suriye eksenli ABD-Rusya gerilimini, ABD-Çin ticaret savaşlarını konuşurken gündem birden iç siyasete döndü. MHP lideri Bahçeli 26 Ağustos için erken seçim teklifi yaptı. Bu gelişmeyi seçim belirsizliği olarak yorumlayıp piyasalar olumsuz yönde değerlendirip sattı. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması bu defa olumlu fiyatlandı. Aynı konu üzerinde bir gün ara ile iki farklı algı ve fiyatlama. Erkenin de erkeni bir tarihte seçim yapılacak olmasını piyasalar belirsizliğin çok kısa sürede kalkacak olmasına bağladı ve borsada sert yükseliş, döviz kurlarında düşüş görüldü. Ancak MHP lideri Bahçeli’nin salı günü grup toplantısı öncesi piyasalarda olumsuz yönde herhangi bir seçim fiyatlaması yoktu ki. Gündem dahi değildi. Diğer yandan seçim sonuçlarına ilişkin bu aşamada henüz herhangi bir tahmin de yok. Bu açıdan seçime yönelik belirsizliğin ortadan kalkmasından çok seçime kadar piyasalar canlı olabilir olasılığının fiyatlanması daha uygun tanım olsa gerek. Bunun da tek başına piyasaları taşıyacak güçlü bir beklenti oluşturması zor.

Makro ekonomik veriler, yabancı girişlerinin tekrar artması ve dış piyasaların desteği gibi bazı argümanların katkısı gerekecek. Bununla birlikte borsada çıkış trendinin tekrar yakalanması veya döviz kurlarında önemli destek noktalarında aşağıya doğru bir kırılma olursa durum tekrar değerlendirilebilir. Piyasaların yönü konusunda en önemli referanslardan biri olan döviz kurlarında yaşanan geri çekilme siyasi gelişmeler dışında 25 Nisan’daki merkez bankası toplantısında olası bir faiz artırımına bağlandı. Seçime giderken TL’nin değer kaybının önüne geçmek için merkez bankasının faiz artışına ekonomi yönetimin sıcak bakabileceği değerlendirmeleri yapıldı. Piyasa beklentisi daha çok 50 veya 75 puan artırım yönünde. Artırım olursa uzun bir aradan sonra merkez bankası TL’nin değer kaybına karşı bir hamle yapmış olacak.

DIŞARIDA DURUM SAKİN

Dışarıda ise hava geçtiğimiz günlere göre çok daha sakin. ABD-Rusya, ABD-Çin arasındaki gerilim en azından şimdilik azalmış durumda. Bu durum dış borsalara da olumlu etki etti. ABD’nin Çin ve Rusya ile son günlerde yaşadığı gerilime rağmen altın sükunetini pek bozmadı. Hatta ABD tahvil faiz oranlarındaki artışın etkisiyle hafif de bir gerileme söz konusu. Halbuki jeopolitik riskler arttı mı ilk tepki altından beklenirdi. İç piyasalarda altının gram/TL fiyatındaki fiyat düşüşü ise dışarıda ons/dolar fiyatından daha fazla. Bu noktada dolar/TL kurundaki geri çekilme etkili oldu. Fakat petrol fiyatlarında devam eden yükselişte petrol ihraç eden ülkelerin üretim kesintisinin uzatabileceği beklentisi dışında jeopolitik gelişmelerin de payının olduğunu söylemek mümkün. ABD’nin Rusya ve Çin ile yaşadığı 13 Nisan haftasında yabancı yatırımcıların Türkiye’de hisse senedi ve tahvil bonoda 206 milyon dolar alımda olmaları büyük para haklıdır sözünü hatırlattı. İç piyasalar paniklerken onlar soğukkanlı davranmışlar. Demek ki dışarıda olanları içerideki yatırımcı daha fazla dert etmiş. Piyasalarda geçtiğimiz günlerdeki karamsarlık azalmakla birlikte henüz olumlu havanın güç kazandığını söylemek için erken.

BORSADA DALGALI SEYİR SÜREBİLİR

BORSADA dalgalı seyir devam ediyor Sert düşüş sonrası görülen tepki alımlarında ilk dirençler 112.500 ve 113.500-114.000 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı ve çıkış trendinin tekrar yakalanması için 114.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. İlk destek ise 110.000 seviyesinde. Tepki çıkışı bu seviyenin üzerinde gücünü koruyabilir. Aksi takdirde geri çekilme ile birlikte sonraki destekler 107.300-106.600 seviyelerinde. Yükseliş denemeleri satışlar karşılaşabilir.

KRİTİK SEVİYE YİNE 4.00

DOLAR/TL kurunda görülen kâr satışlarının ilk desteği 4.00 seviyesinde. Hatırlanırsa çıkış hareketi 4.00 seviyesinin geçilmesiyle ivme kazanmıştı. Bu defa destek işlevi görüyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde dirençler 4.08 ve 4.12-4.19 seviyelerinde bulunuyor. 4.19 zirve olması açısından daha önemli. 4.00 seviyesinin altında ise verilecek destekler ise 3.95-3.90 seviyelerinde. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.