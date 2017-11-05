Yabancılar 511 milyon $’lık alım yaptı

Son dönemlerde faiz ve döviz tarafında yaşanan yükselişler, ‘Yabancı çıkıyor’ mu sorusunu akla getirse de, bunun doğru olmadığı, yabancıların bu durumu fırsata çevirdiği görüldü. Yabancılar 27 Ekim haftasında 63 milyon dolarlık hisse senedi, 448 milyon dolarlık da tahvil ve bono alımı yaptı.

BORSADA banka hareketi yaşandı, banka hisseleriyle yükseldi, yine banka hisseleriyle kazançların önemli bir kısmı geri verildi. Geçen hafta bahsettiğimiz para ve sermaye piyasaları arasındaki uyumsuzluk cuma gününe kadar sürdü. Borsadaki iyimserlik, faiz ve döviz tarafındaki yükselişe daha fazla direnemedi. TL dışında başta G.Afrika Rand’ı ve Rus Rublesi olmak üzere gelişen ülke para birimlerinde de cuma günü dikkat çekici değer kayıpları görüldü. Başbakan tarafından kredi garanti fonunun (KGF) devamlı hale geleceği açıklaması, bankacılık hisselerinde ve borsada iyimserliğe neden olmuştu. Ancak kredi garanti fonundan geri dönüşlerin tekrar kredi olarak verileceği, bankaların yüksek kredi/mevduat oranları ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın’ın geçtiğimiz aylarda “elde avuçta ne varsa piyasaya kredi olarak verdik” açıklamalarını yan yana koyduğumuzda bundan sonraki kredi garanti fonu uygulamalarının hem kaynak hem de kârlılık açısından daha sınırlı bir etki yapacağını tahmin etmek zor değil.

YERLİ OTO ETKİSİ

Bir diğer gelişme yerli otomobil üretimi konusunda görev alacak 5 grubun belirlenmesi diğer anlatımla ‘yiğitlerin meydane çıkması’ oldu. Bu gelişmenin sadece ilgili şirketler değil piyasanın geneli üzerinde de etkisi hissedildi. Faiz ve döviz tarafında ise yükselişler yabancı çıkışı mı var, sorusunu akla getirmişti. Ancak geçtiğimiz perşembe günü açıklanan Merkez Bankası kayıtlarına göre faiz ve döviz kurlarındaki yükselişi yabancılar fırsat olarak görmüşler, 27 Ekim haftasında tahvil bonoda 448 milyon dolar, hisse senetlerine ise 63 milyon dolar sıcak para girişi gerçekleşmiş. Aslında para piyasalarının derdinin daha çok enflasyon olduğu cuma günü açıklanan verilerle anlaşıldı. Ekim enflasyonu beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Mevsimsellik, döviz kuru ve petrol fiyatı artışları, ekonomik büyüme gibi etkilerle maliyet ve talep enflasyonu bir araya gelmiş görülüyor. Merkez Bankası başkanı hafta içi yaptığı enflasyon sunumunda yıllık enflasyon hedefini 1.1 puan yukarı çekerken ekim ve kasım için yüksek enflasyon beklentisini söylemişti. Yüksek bütçe açığını da dikkate aldığımızda faizin düşmesi daha da zor gibi.

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için başkan Trump, Yellen politikalarından yana görülen Powell’ı aday gösterdi. Bu açıdan piyasalarda fazlaca etki yapmadı. Dış borsalarda çıkış trendleri ve risk iştahı sürerken iç gündem nedeniyle Borsa İstanbul dışarıdaki havaya uyum sağlamakta zorlanıyor. Henüz sonuç çıkmayan vize yasağı konusundaki Türkiye-ABD görüşmeleri, ABD’de devam eden dava, tekrar yükselmeye başlayan Türkiye’nin CDS oranları (risk primleri), ABD tarım dışı istihdam verileri ve S&P’nin Türkiye değerlendirmeleri diğer önemli konu başlıkları oldu. Para ve sermaye piyasalarının birbirinin alternatifi olduğu (ters korelasyon), riskler veya olumlu gelişmelere piyasa işleyişi gereği farklı yönde tepkiler vermesi gerektiğini tekrar hatırlatmakta yarar var. Para piyasalarında temkinli görünüm cuma günü itibariyle bir süredir iyimserliğini koruyan sermaye piyasalarını da etkisine almaya başladı.

DALGALANMA DEVAM EDEBİLİR

BORSADA 110.500 seviyesinin geçilmesiyle ivme kazanan çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. İlk dirençler 113.500 ve 114.500-115.000 seviyelerinde. 114.500-115.000 daha önemli. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. Geri çekilmelerde önceki zirve olan 110.500 seviyesini destek olarak görmek gerekecek. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 109.000 ve 107.000-105.000 seviyelerinde. Endeksin 110.500 seviyesinin altına salınım göstermesi halinde düşüş habercisi olarak algılanan ‘boğa tuzağı’ olasılığı gündeme gelebilir. Dalgalı seyrin devamı beklenmekle birlikte yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL’DE ÇIKIŞ SÜRÜYOR

DOLAR/TL kurunda çıkış sürüyor. İlk destekler 3.80-3.76 seviyelerinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi korunabilir. Sonraki destekler 3.70 ve 3.67 seviyelerinde. Direnç noktaları 3.91 ve 3.94 olarak görülüyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Daha önemli görülen 3.94 zirvesinin üzerinde kalınması durumunda ise ayrıca değerlendirmek gerekecek. Direnç seviyelerinde satışlar görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.