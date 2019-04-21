Toparlanmanın ilk sinyalleri

Seçim sonrası piyasalarda dalgalanma sürüyor. Borsada tepki yükselişi satışla karşılaşırken, döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. İstanbul’da yeni başkan görevine başladı.
Diğer yandan YSK’ya yapılan itiraz süreci bekleniyor. Seçim sonuçlarının piyasanın gündeminden tamamen kalkmasıyla ekonomiye dair gelişmeler öne çıkacaktır. Yavaşlayan ekonominin yanı sıra son açıklanan işsizlik (ocakta yüzde 14.7) ve bütçe verileri (ocak-mart dönemi 36 milyar TL açık) ekonomik sorunlara odaklanılması gerektirdiğini gösterdi. Sanayi üretimi ve konut satışlarındaki yükselişler ekonomide toparlanma sinyalleri olarak görüldü. Konut satışları martta 105 bine ulaşırken önceki iki aylık rakamlar 72 ve 78 bin seviyelerinde idi. Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı, geçen yılın aynı ayına göre 5.1 azaldı. Önceki aylardaki -9.7 ve -7.3 rakamlardan martta -5.1’e geldi. Hafif bir iyileşme eğilimi var. Ayrıca açıklanan veriler seçim öncesi döneme ait. İş dünyasında belli bir kesimin seçimi beklediği dillendirilen bir konu idi. Bu aşamada toparlanmanın teyit olduğunu ve güç kazandığını söylemek zor. Seçim sonrası gelişmeleri de bir görmek gerekecek.
OBJEKTİFLİKTEN UZAK
Döviz tevdiat hesapları yakından izlenen bir diğer kalem. Burada pek çözülme görülmüyor. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 54’ü yabancı para. Seçimlerin tamamlanması ve bankaların mevduat faiz oranlarında 2-2.5 puanlık faiz artışı ne ölçüde etkili olacak göreceğiz. Geçen hafta Merkez Bankası rezervlerinin tartışma konusu olmasının döviz kurları üzerinde bir miktar yukarı yönlü etkisi olmadı değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, bir süredir belli bir bantta küçük dalgalanmalarla seyrediyor. Rezervler yeterli mi değil mi konusunun hesabı da belli. Brüt rezervin kısa vadeli borçlar ve ithalat gibi kalemler ile karşılaştırıp kolayca bulunabilecek bir sonuç. TCMB’nin rezervlerinin olması gereken tutarın biraz altında olduğu da bilinen bir konu. Haberin içeriği, doğruluğu yanlışlığı bir yana TCMB’nin net rezervleri Financial Times gibi bir gazetede manşetten verilecek bir haber olmasa gerek. Türk ekonomisinin sıkıntılı bir döneminde konunun bu şekilde gündeme taşınması objektiflikten uzak bir durum.
DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Dış piyasalarda ise geçtiğimiz günlerde çok farklı bir gündem yok. Dış borsalarda çıkış trendleri genelde korunuyor. Merkez Bankası politikaları, küresel ekonomiye ilişkin veriler ve değerlendirmelerde olağan dışı bir sapma görülmüyor. ABD’de son açıklanan veriler güçlü konumunun sürdüğünü gösterirken, ABD doları ve tahvil faiz oranlarındaki yükseliş eğilimi altın fiyatına (ons/dolar) düşüş olarak yansımaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşte artan risk iştahı ve güvenli liman ihtiyacındaki zayıflamanın da katkısı var. Petrol fiyatlarındaki yükselişte ise ABD-Çin ticari görüşmelerinden olumlu beklentiler, Çin’de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi, ABD’de stok ve kuyu sondaj sayılarında düşüş, ABD’nin İran ve Venezuela’ya yaptırım haberleri, önemli bazı petrol üreticisi ülkelerinin arz kısma eğilimleri gibi bazı etkenleri saymak mümkün. Bu görünüm dolar/TL kurundaki artışla birleşince petrol ithalatçısı Türkiye’ye yansımaları zam ve enflasyon artışı oluyor haliyle. Yine iç gündeme dönersek 25 Nisan’daki TCMB toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor. 2019 ilk çeyrek bilançoları haftaya açıklanmaya başlayacak. Türkiye-ABD ilişkileri güncelliğini korurken, Türkiye’nin risk primi (CDS) 400’ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Piyasalarda zayıf görünüm sürüyor.
BORSADA TEPKİ YÜKSELİŞİ ZAYIF KALDI
BORSADA tepki yükselişi sonrası satıcılı seyir sürüyor. 95.000 ilk destek olarak görülürken sonraki destek seviyeleri 92.000-90.500 seviyelerinde. İlk dirençler ise 98.500-99.200 seviyelerinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. 100.600 sonraki direnç seviyesi. Endeksin güç kazanması için 100.600 seviyesini geçmesi gerekecek. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 5.85 DİRENCİ ÖNEMLİ
DOLAR/TL kurunda çıkış devam ediyor. İlk direnç 5.85 seviyesinde görülürken bu seviyelerde kâr satışları gelebilir. 5.85 seviyesinin üzerinde ise çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler 5.93-6.00 ve 6.16 seviyelerinde. İlk destek ise 5.70 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Sonraki destekler 5.62 ve 5.54-5.50 seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de yükseliş hareketi sürüyor.
Toparlanmanın ilk sinyalleri
Seçim sonrası piyasalarda dalgalanma sürüyor. Borsada tepki yükselişi satışla karşılaşırken, döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. İstanbul’da yeni başkan görevine başladı.
Diğer yandan YSK’ya yapılan itiraz süreci bekleniyor. Seçim sonuçlarının piyasanın gündeminden tamamen kalkmasıyla ekonomiye dair gelişmeler öne çıkacaktır. Yavaşlayan ekonominin yanı sıra son açıklanan işsizlik (ocakta yüzde 14.7) ve bütçe verileri (ocak-mart dönemi 36 milyar TL açık) ekonomik sorunlara odaklanılması gerektirdiğini gösterdi. Sanayi üretimi ve konut satışlarındaki yükselişler ekonomide toparlanma sinyalleri olarak görüldü. Konut satışları martta 105 bine ulaşırken önceki iki aylık rakamlar 72 ve 78 bin seviyelerinde idi. Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı, geçen yılın aynı ayına göre 5.1 azaldı. Önceki aylardaki -9.7 ve -7.3 rakamlardan martta -5.1’e geldi. Hafif bir iyileşme eğilimi var. Ayrıca açıklanan veriler seçim öncesi döneme ait. İş dünyasında belli bir kesimin seçimi beklediği dillendirilen bir konu idi. Bu aşamada toparlanmanın teyit olduğunu ve güç kazandığını söylemek zor. Seçim sonrası gelişmeleri de bir görmek gerekecek.
OBJEKTİFLİKTEN UZAK
Döviz tevdiat hesapları yakından izlenen bir diğer kalem. Burada pek çözülme görülmüyor. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 54’ü yabancı para. Seçimlerin tamamlanması ve bankaların mevduat faiz oranlarında 2-2.5 puanlık faiz artışı ne ölçüde etkili olacak göreceğiz. Geçen hafta Merkez Bankası rezervlerinin tartışma konusu olmasının döviz kurları üzerinde bir miktar yukarı yönlü etkisi olmadı değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, bir süredir belli bir bantta küçük dalgalanmalarla seyrediyor. Rezervler yeterli mi değil mi konusunun hesabı da belli. Brüt rezervin kısa vadeli borçlar ve ithalat gibi kalemler ile karşılaştırıp kolayca bulunabilecek bir sonuç. TCMB’nin rezervlerinin olması gereken tutarın biraz altında olduğu da bilinen bir konu. Haberin içeriği, doğruluğu yanlışlığı bir yana TCMB’nin net rezervleri Financial Times gibi bir gazetede manşetten verilecek bir haber olmasa gerek. Türk ekonomisinin sıkıntılı bir döneminde konunun bu şekilde gündeme taşınması objektiflikten uzak bir durum.
DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Dış piyasalarda ise geçtiğimiz günlerde çok farklı bir gündem yok. Dış borsalarda çıkış trendleri genelde korunuyor. Merkez Bankası politikaları, küresel ekonomiye ilişkin veriler ve değerlendirmelerde olağan dışı bir sapma görülmüyor. ABD’de son açıklanan veriler güçlü konumunun sürdüğünü gösterirken, ABD doları ve tahvil faiz oranlarındaki yükseliş eğilimi altın fiyatına (ons/dolar) düşüş olarak yansımaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşte artan risk iştahı ve güvenli liman ihtiyacındaki zayıflamanın da katkısı var. Petrol fiyatlarındaki yükselişte ise ABD-Çin ticari görüşmelerinden olumlu beklentiler, Çin’de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi, ABD’de stok ve kuyu sondaj sayılarında düşüş, ABD’nin İran ve Venezuela’ya yaptırım haberleri, önemli bazı petrol üreticisi ülkelerinin arz kısma eğilimleri gibi bazı etkenleri saymak mümkün. Bu görünüm dolar/TL kurundaki artışla birleşince petrol ithalatçısı Türkiye’ye yansımaları zam ve enflasyon artışı oluyor haliyle. Yine iç gündeme dönersek 25 Nisan’daki TCMB toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor. 2019 ilk çeyrek bilançoları haftaya açıklanmaya başlayacak. Türkiye-ABD ilişkileri güncelliğini korurken, Türkiye’nin risk primi (CDS) 400’ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Piyasalarda zayıf görünüm sürüyor.
BORSADA TEPKİ YÜKSELİŞİ ZAYIF KALDI
BORSADA tepki yükselişi sonrası satıcılı seyir sürüyor. 95.000 ilk destek olarak görülürken sonraki destek seviyeleri 92.000-90.500 seviyelerinde. İlk dirençler ise 98.500-99.200 seviyelerinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. 100.600 sonraki direnç seviyesi. Endeksin güç kazanması için 100.600 seviyesini geçmesi gerekecek. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 5.85 DİRENCİ ÖNEMLİ
DOLAR/TL kurunda çıkış devam ediyor. İlk direnç 5.85 seviyesinde görülürken bu seviyelerde kâr satışları gelebilir. 5.85 seviyesinin üzerinde ise çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler 5.93-6.00 ve 6.16 seviyelerinde. İlk destek ise 5.70 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Sonraki destekler 5.62 ve 5.54-5.50 seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de yükseliş hareketi sürüyor.