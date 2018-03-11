Ticaret savaşı piyasalara bulaşır mı?

ABD Başkanı Trump’ın aldığı kararla çelik ve alüminyuma ek vergiler getirildi. Bu karar ‘ticaret savaşları’ tartışmalarını da hızlandırdı. Peki ABD’nin başlattığı ticaret savaşları mali piyasalara bulaşır mı? Şu anda bu yönde sinyaller gelmiyor. Ancak en büyük çelik üretici ülkelerinden olan Çin, ABD’ye karşı hamle olarak ‘tahvil silahını’ çekecek mi?

YOĞUN iç ve dış gündeme rağmen piyasalar nispeten daha sakin. Borsada geri çekilmeler sınırlı kalırken faiz ve döviz tarafında yatay seyir hakim. ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi kararının kesinlik kazanması, Moody’s’in sürpriz bir şekilde Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi, Avrupa Merkez Bankası toplantısı, Türkiye Merkez Bankası’nın faizi sabit tutması, Afrin harekatı öne çıkan konu başlıkları. ABD başkanının çelik ve alüminyuma ek vergi getirme kararıyla “ticaret savaşları” tartışmalarına ivme kazandırdı. Bu karara Avrupa Birliği ve Çin dışında IMF Başkanı Lagarde, “Bu savaşın kazananı olmaz” diyerek karşı çıktı. Lagarde ile benzer şeyleri Merkel de söyledi. Avrupa Birliği kaynaklı açıklamalarda ise bazı tekstil ve gıda ürünleri gibi ABD’den ithal ettikleri ürünlere vergi koyabileceklerini açıkladılar. Hatırlanırsa geçen haftaki yazımızda korumacılık başka ürünlere de bulaşır mı diye sormuştuk. Bunun ilk işaretleri geliyor sanki.

375 MİLYAR DOLAR

Aslında Trump’ın açıklamalarında vurgu yapılan, ABD’nin bir yılda ürettiği çeliği sadece bir ayda üretiyor dediği ve ABD’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülke Çin. 2017 yılında ABD’nin Çin’e dış ticaret açığı 375 milyar dolar. Zaten ilk tepki de Çin’den gelmişti. Yine hatırlanırsa ocak ayında Çin’in ABD tahvil alımlarını azaltacağına dair haberler çıkmış mali piyasalar bundan çok olumsuz etkilenmiş, yalanlama gelince piyasalar rahatlamıştı.

Bu defa da ABD’nin başlattığı ticaret savaşları mali piyasalara bulaşır mı diye sormak gerekecek. Şu anda bu yönde bir emare yok ama Çin tahvil kozunu öne sürebilir mi? Akla gelmiyor da değil. Dip not olması açısından son günlerdeki ABD-K.Kore yakınlaşmasını da yine Çin’e karşı bir hamle olarak görenler çoğunlukta.

ETKİSİ SINIRLI

Diğer yandan ticaret savaşının piyasalar üzerindeki etkisi bu aşamada çok sınırlı. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu sürpriz bir şekilde düşürmesi Türkiye’nin zaten yatırım yapılabilir ülke konumunda olmaması nedeniyle piyasalara etkisi olmadı. Avrupa Merkez Bankası beklendiği üzere faiz değişimine gitmezken toplantı sonrası yapılan açıklamalarda klişeleşen “görünüm kötüleşirse genişleme artırılabilecek” ifadesinin tekrarlanmaması dikkat çekti ve Euro’ya biraz değer kazandırdı. Bu durum ise iç piyasalarda Euro/TL kuruna yeni zirve getirdi. Ancak daha sonra başkan Draghi’nin ılıman açıklamalarıyla Euro gevşerken bu da dolara hafif değer kazandırdı. Dolardaki güçlenme ve K.Kore konusundaki yumuşama altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelirken 21 Mart Fed toplantısında faiz artırım görüşünü kuvvetlendirebilir. Yoğun ekonomik gündeme rağmen Dow Jones (ABD) ve Dax (Almanya) endeksleri başta olmak üzere dış borsalar toparlanmakta zorlansa da dış piyasalarda risk iştahının sürdüğünü söylemek mümkün. Türkiye Merkez Bankası toplantısında faizler sabit kaldı. Dışarıda faiz artırım süreci devam ederken enflasyonda beklenen gerileme görülmeden faiz artışı zaten zordu. Türkiye’nin Afrin operasyonuna piyasaların tepkisizliği sürüyor. Ancak Afrin merkezine oldukça yaklaşılması nedeniyle harekatın zorluk derecesi daha da artabilir. Hisse bazlı hareketliliğe neden olan 2017 yıl sonu bilançolarının yayımı 12 Mart’ta tamamlanacak. Piyasalarda iyimserliği koruma çabası sürüyor.

BORSA DESTEKLERİNDE TUTUNUYOR





BORSADA destek seviyelerinde tepki alımları direnç seviyeleri geçilmekte zorlanılıyor. İlk destek 116.000 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destek ise 114.500 ve 112.500 seviyelerinde. İlk dirençler ise 118.500-119.300 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 119.300 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 121.500 seviyesinde. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURUNDA YATAY GÖRÜNÜM SÜRÜYOR





DOLAR/TL korunda bant hareketi devam ediyor. Bandın üst kısmı 3.83-3.85 seviyelerinde görülürken yatay hareketin tamamlanması ve çıkış için 3.85 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bandın alt seviyeleri ise 3.76 ve 3.72 seviyelerinde. Yeni bir düşüş dalgası için ise 3.72 seviyesinin aşağı yönlü kırılması önemli olacak. Yatay hareket bir süre daha korunabilir.



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