Sonbahar gündemi zorlaşacak

Borsaya gündeme bağlı olarak kâr satışları gelse de karşılanıyor ve geri çekilmeler alım yönünde kullanılıyor. Teknik analiz deyişiyle “yatırımcı dostu trend” korunuyor. Ancak daha sıklaşan kâr satışlarını endeksin önemli direnç bölgesinde olmasına ve biraz da yılbaşından bu yana oluşan primlerin etkisiyle yükseklik korkusuna vermek lazım. Kağıt üzerindeki primler realize edilmedi veya cebe atılmadı henüz. Bu açıdan yine borsacı tabiriyle “kapıya yakın durma” konumunda olanlar az değil, bunu da olağan karşılamak gerekir.

Borsaİstanbul, dış borsalara göre pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Dış piyasalar yön konusunda en önemli çapalardan biri. Bu noktada ileriye dönük projeksiyonlar daha çok önem kazanıyor. Avrupa ve ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikası, Kuzey Kore’nin füze tehditleri ile Kuzey Irak ve Suriye bağlamında jeopolitik gelişmeler daha öncelikli gündemler olarak öne çıkıyor. Sonbahar gündemi biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor.

İYİMSERLİK SÜRÜYOR

Geçen çarşamba güçlü gelen ABD ikinci çeyrek büyüme ile ADP özel sektör istihdam verileri Fed’in faiz artırım ve bilanço küçültme konusunda elini güçlendirmişti. Cuma günü beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam bu algıyı zayıflattı. Verilerin net mesaj vermemesine rağmen son aylarda düşüş eğilimindeki dolar bir parça değer kazanırken altında ise Kuzey Kore gerilimine bağlı kazançların bir kısmının geri verilmesine yol açmıştı. Ancak dolardaki değerlenmenin devamı gelmeyince altının dış piyasalardaki ons/dolar fiyatında yükseliş devam etti. Bu gelişme dolar/TL kurundaki düşüşün sürmesine bağlı olarak iç piyasalarda altının gram/TL fiyatına daha zayıf yansıdı. Ama Kuzey Kore konusunda piyasaların yakın takibi sürüyor. Dolar/TL kuru ise dışarıdaki zayıf dolar ve sıcak para girişinin etkisinde gevşemeye devam ediyor. Diğer yandan içeride makro ekonomik veriler izleniyor. Altın ithalatındaki artışın etkisiyle beklentilerin üzerinde gelen dış ticaret açığından sonra bayram dönüşü ağustos enflasyon verileri var. Geçen ay tek haneye inen enflasyonda kur ve gıda etkisiyle yine beklentiler düşük. Bu durumun merkez bankasının sıkılaştırma politikasına ve faiz kararına bu aşamada etkisi beklenmiyor. Geçen haftayı bayram tatillerinin etkisinde geçiren piyasalarda iyimserlik sürüyor.

BORSADA 110 BİNİN ÜZERİNDE TUTUNMA ÇABASI

Borsada çıkış trendi devam ediyor. Çıkışın devamı açısından 110.000 seviyesinin üzerinde tutunması önemli Bu durumda 112.500-113.000 sonraki dirençler seviyeleri. Geri çekilmelerde ise 107.000 ve 105.000 ilk önemli destek noktaları. Bu seviyeye kadar geri çekilmeleri teknik düzeltme olarak görmek gerekir. Endekste direnç seviyelerinde görülen kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.

DOLAR/TL KURUNDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Dolar/TL kurunda, destek noktalarında zayıf tepki alımları görülürken düşüş eğilimi korunuyor. İlk dirençler 3.47 ve 3.50. Tepki çıkışının güç kazanması için 3.50’nin geçilmesi şart. Bu durumda sonraki direnç 3.55 görülürken geri çekilmelerde 3.42-3.41 tepki alımlarıyla karşılaşılabilecek destek noktaları. Sonraki destekler ise 3.38-3.35 Tepki alımları görülse de yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

ALTINDA TEPKİ ÇIKIŞI

Altının gram/TL fiyatında tepki çıkışlarının devamı ve güç kazanması için 147.3 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Bu sonraki önemli dirençler 153.50 ve 154.4 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde 142.6 ilk tutunma noktası olarak görülüyor. Sonraki destek ise 139.7 seviyesinde. 147.3 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.

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