Piyasaların kaderi Suriye'de

PİYASALAR Suriye kaynaklı gelişmelerle dalgalanıyor. Beklenen oldu, ABD ve müttefikleri Suriye’yi vurdu. Saldırının ilk işaretlerini ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta içinde vermiş ve piyasaları çok fazla germişti. Cumartesi sabah gerçekleşen saldırı sonrası şimdi saldırının devam edip etmeyeceği ve Rusya’nın tavrı izlenecek. Saldırılar devam etmez ve Rusya kınama ile geçiştirirse piyasalara etkisi sınırlı kalır. Ancak saldırılar sürer ve Rusya askeri cevap verirse etkileri derin olur, sonuçlarını tahmin etmek zorlaşır.

ETKİLERİ HİSSEDİLDİ

Diğer bir gelişme ABD’nin bazı Rus şirketlerine yaptırım getirmesi oldu. Rusya borsası sert düşerken Rus Rublesi ciddi bir değer kaybı yaşadı. Ardından İran’da benzer etkiler görüldü. İran döviz kurlarını sabitledi. Bütün bunlar olurken komşuda pişti bize de düştü haliyle. Gelişen ülke piyasalarında da etkileri hissedildi. Türkiye’nin Suriye’de Rusya ve İran ile ittifakta olması ve gelişen ülkeler içinde yer alması Rusya ile ilgili yaptırımları hissetmesine neden oldu.

SICAK SAVAŞ ENDİŞESİ

Diğer taraftan ABD-Çin ticaret savaşında Çin tarafından yapılan açıklamalarla ortam şimdilik yumuşamış görülüyor. Ancak söz konusu Trump olunca yine de bu konunun tamamen gündemden kalktığını söylemek çok zor. Piyasalar ticaret savaşlarını konuşurken şimdi sıcak savaş endişesi taşımaya başladı ve jeopolitik risklerin etkisine girdi. İçeride ise dış borsalardan olumsuz ayrışan Borsa İstanbul’da Ocak 2017’den bu yana devam eden yükseliş trendi yerini düşüşe bıraktı. Bir nevi makas değişimi. Teknik analizde trend güç demek. Hemen herkesi ilgilendiren döviz kurlarındaki yükseliş daha yakından izleniyor. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, tedbir olarak ilave sıkılaştırma yapılabileceğini söylerken 25 Nisan merkez bankası toplantısında bir kısmı yabancı yatırım bankaları olmak üzere faiz artışı bekleyenler arttı. Ancak faiz indirim telkinleri yapılırken merkez bankasının faiz artırması kolay değil. Döviz kurları ve enflasyon yüksek seyrini korurken faiz indirimi de zor. Bu ağırlıklı olarak yüksek faize rağbet eden sıcak para akışını da etkileyebilir. Olası bir faiz artışı ise ekonomideki büyüme hızını zayıflatıp finansman giderlerini artıracak bir hamle olacak. Bu açıdan faiz kararı zor bir ikilem. Son günlerde ülkenin bazı önemli sermaye grupları bankalarla borç yapılandırmasına gidiyor. Özel sektörün yüksek borçluluğu uzun bir süredir uyarı alan bir durumdu. Demek ki uyarılar boşuna değilmiş. Dövize müdahalede bir diğer yol, merkez bankasının döviz satışı. Tecrübelerle sabit, bu yöntem sonuç vermiyor ya da etkisi sınırlı kalıyor. Merkez bankasının eli bu yönden çok rahat değil. 6 Nisan itibariyle merkez bankası döviz rezervi son zamanların en düşük seviyesi olan 83 milyar dolara geriledi. Net döviz pozisyonu (net rezerv) ise 30 milyar doların biraz üzerinde. Diğer yandan uzun süredir görülmeyen ve dikkat çeken bir gelişme Şubat ayında doğrudan sermaye çıkışları ilk defa girişlerden fazla gerçekleşti. Devam edip etmeyeceği önümüzdeki aylarda izlenmesi gereken bir durum. Geniş perspektifte faiz ve kur artışında kalıcı çözümler, bütçe ve cari açık, enflasyon gibi kırılganlıkların giderilmesi ile yerli ve yabancı yatırımcıya güven verilmesinden geçiyor. Jeopolitik riskler ve dış kaynaklı gelişmelerin baskısı altındaki piyasalarda temkinli görünüm korunuyor.

DOLAR/TL KURUNDA ÇIKIŞ HIZ KESTİ

DOLAR/TL kurunda sert yükseliş sonrası kâr satışları görüldü. İlk destekler 4.07 ve 4.00-3.98 seviyelerinde. İlk dirençler ise 4.15-4.20 seviyelerinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 4.30-4.40 seviyelerinde bulunuyor. Satış denemelerine rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.

BORSADA TREND DEĞİŞİMİ

BORSADA 112.500 seviyesinin altına gelinmesiyle bir yılı aşkın devam eden çıkış trendi kırıldı. İlk destekler 106.000-107.000 seviyelerinde. Bu seviye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 103.000-101.500 seviyelerinde. İlk direnç ise 113.000 seviyesinde. Endeksin tekrar güç kazanması ve çıkış trendinin yakalanması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı sürüyor.