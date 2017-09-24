Piyasaların gözü Kuzey Irak'ta

Kuzey Irak’ta yapılacak referandum, içeride piyasaları gererken, dolar/TL kurunu da yukarı iten bir gelişme olarak göze çarpıyor. MGK’da alınan kararlara rağmen referandum yapılırsa gerilim daha da artar. Eğer geri adım atılırsa piyasalar rahatlayacaktır.

GÜNDEME bağlı olarak gerilen piyasalarda borsada satışlar görülürken döviz kurları ve gösterge faiz oranlarında yükseliş vardı. Trendler piyasadaki yatırımcı eğilimini ve gücü göstermesi açısından yakından izlenir. Borsanın teknik açıdan primli görünümü korunsa da 11.5-12 bandında hareket eden fiyat kazanç oranı gibi temel veriler yönünden pahalı olduğunu söylemek zor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında bu oranlar ortalama 15-20 gibi bir aralıkta seyrediyor. Ancak borsada olağan fiyatlamaya dönmek için gündemin rahatlaması gerekecek. Yoksa borsacıların böyle durumlar için kullandığı “ucuz etin yahnisi yavan olur” söylemi işlerlik kazanacak.

KAYIPLARI AZALTTI

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında, ekimde bilanço küçültmeye başlanması kararı ve aralıkta faiz artışı beklentisinin güç kazanması dolara gerek dış, gerekse iç piyasalarda değer kazandırdı. Bilanço küçültme için düğmeye basılmış olması, 2018 yılını da içine alacak şekildeki faiz öngörülerinin daha belirginleşmesi doların yukarı tepki vermesine neden oldu. Fed toplantısı sonrası dolardaki değerlenme ve ABD uzun dönem bono faiz oranlarının yükselmesi altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı haliyle. Fakat dolar/TL kurundaki yükseliş içeride altının gram/TL fiyatındaki kayıpları azalttı. İçeride piyasaları daha çok geren ve dolar/TL kurunu yukarı iten gelişme K.Irak’ta yapılacak referandum, yani jeopolitik riskler. Türkiye, Irak ve ABD başta olmak üzere referandumun iptali için yapılan uyarılar henüz sonuç vermiş değil.

ALMANYA VE AB

Türkiye’de cuma günkü Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) alınan kararların etkisi ne derece caydırıcı olacak göreceğiz ama buna rağmen referandum yapılırsa gerilim daha da artar. Ancak geri adım hem bölgeyi hem de piyasaları rahatlatacaktır. Türkiye ile Almanya arasında düşmeyen tansiyon ticarete de yansımış görülüyor. İki ülke arasında ticaretin sınırlandırılması ve ambargo gibi sözlerin telaffuz ediliyor olması durumun ciddiyetini gösteriyor. Bugünkü Almanya seçimleri sonrası Almanya ve AB ile ilişkiler nasıl bir şekil alacak bir görmek gerekecek. Gündemin Uzakdoğu tarafına bakacak olursak malum K.Kore’den yeni bir füze denemesi olup olmayacağı ile S&P’nin son dönemlerde düşen büyüme oranları ve yüksek borçluluk oranlarıyla gündeme gelen Çin’in kredi notunu düşürmesi var. Borsa İstanbul bir süredir dış piyasalardan negatif ayrışmasını sürdürüyor. Olumsuz gelişmeler belli ölçüde satıldı, fiyatlandı. Bu açıdan tepki hareketleri görülebilir. Ancak yön konusunda gündemin etkili olacağı dalgalı ve zor piyasa bizi bekliyor.

BORSA GÜÇ KAYBEDİYOR

BORSADA düşüş sürüyor. Ocak ayından bu yana devam eden çıkış trendinin altına salınım gerçekleşti. Endekste tekrar toparlanmadan söz etmek için ilk aşamada 105.000 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda çıkış trendinin altına gerileyen endeksteki bu görünüm kaçak-ihmal olarak değerlendirilip tepki yükselişlerinin devamı beklenebilir. Ancak 105.000 altında kalınması endekste 102.000-102.500 ve 100.000 seviyelerini gündeme getirebilir. Olası tepki yükselişlerinin 105.000 seviyesinin üzerinde sonraki dirençleri ise 107.000-107.500 ve 110.000 seviyelerinde. Endekste destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı sürebilir.

DOLAR/TL KURUNDA 3.52 ÖNEMLİ

DOLAR/TL kurunda son haftalarda önemli destek noktaları test ediliyor, geri çekilmeler tepki yükselişiyle karşılaşabilir, öngörülerimiz işlerlik kazandı. İlk direnç 3.52 seviyesinde. Düşüş trendinin kırılması ve çıkış formasyonlarından “alçalan takoz” formasyonunun işlerlik kazanması için bu seviyenin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 3.60 ve 3.65 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ise 3.47 ilk destek olarak görülürken sonraki destek noktaları 3.40-3.39 seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de tepki çıkışı gücünü koruyor.