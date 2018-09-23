Piyasalarda Yeni Ekonomik Program etkisi

Piyasaların beklediği Yeni Ekonomik Program (YEP) açıklandı. İçinde bulunduğumuz koşullar ne kadar zor olsa da programdaki birçok hedefin gerçekçi olduğu görülüyor. Piyasalarda temkinli görünüm korunmakla birlikte geçtiğimiz haftalara göre daha iyimser bir hava hâkim.
DÖVİZ kurlarında daha sakin seyirle birlikte dalga boylarının kısalması ve belli bir bantta hareket etmesi yeni dengenin oluşmaya başladığını gösteriyor. Döviz kurlarının sakinleşmesi borsaya da olumlu yansıdı. Ancak gündemin sıkça değiştiği bir ortamda oluşmaya başlanan yeni dengeler ne kadar korunur onu zaman gösterecek. Piyasaların gündeminde yeni ekonomik program (YEP) var. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan program açıklandıktan hemen sonra piyasalarda oluşan temkinli yaklaşım sonraki aşamada yerini daha olumlu bir tavra bıraktı. Programın tartışmaya açık yönleri olmakla birlikte birçok hedefin gerçekçi olduğu görülüyor. İlk göze çarpan taraf ekonomide soğuma ve yavaşlama. Geçen yılki hızlı büyüme beraberinde cari açık ve enflasyonda yükseliş gibi taşınması zor sorunları getirmişti. Bu açıdan yavaşlama gereklilikti. Bunda aynı zamanda merkez bankasının son birkaç yıldır uyguladığı parasal sıkılaştırma ile de uyum sağlama amacı var.
BÜTÇE AÇIĞINA DİKKAT
26 Kasım 2017 tarihli yazımızda merkez bankasının sıkı para politikası ile hükümetin uyguladığı büyüme odaklı ekonomi politikasının uyumsuzluğundan bahisle enflasyonla ile mücadelede başarısızlığın nedenlerinden biri olarak vermiştik. Büyümede frene basılmasıyla cari açıkta önümüzdeki yıllarda bir düşüş beklense de işsizlik ve bütçe açığı yüksek kalmaya devam edecek. Enflasyonda düşüş 2020’de görülecek. Kur geçişkenliği ve maliyet enflasyonu söz konusu. Orta vadeli ekonomik programlarda uygulama ve gerçekleşmeler önemli. Bu zamanla izlenecek. Programın piyasaların yeni bir hikaye ve yeni beklenti ihtiyacına bu aşamada cevap verdiğini söylemek fazlaca iyimserlik olacak. Tek başına bir ekonomik programa böyle bir beklenti yüklemek de doğru olmayacak haliyle. Programın başarısı için disiplin ve kararlılık kadar diğer iç ve dış koşullar da önemli olacak.
GÖZLER 26 EYLÜL’DE
Diğer gündem konularına bakılacak olunursa, 26 Eylül Çarşamba günü ABD Merkez Bankası toplantısı var. Beklenen 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleşirse piyasalarda dalgalanmaya neden olmayabilir. Yeni hamlelerle güncellenen ABD-Çin ticaret savaşının piyasalar üzerindeki etkisi oldukça zayıfladı. Para çıkışı görülen gelişen ülke piyasalarına ilgi zayıf. Özellikle G.Afrika’nın resesyona girmesi, Arjantin’in IMF’e başvurması Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen ülkeler için olumsuz bir görünüm veriyor. Dow Jones Endeksi (ABD) zirve kırarken gelişen ülke borsaları düşüş trendlerini koruyor. Bu aşamada geçtiğimiz dönemde dış piyasalardan olumsuz yönde ayrışan Türkiye mali piyasalarında toparlanma çabalarını tepki olarak görmek gerekir. ABD’li ünlü yatırımcı Jim Rogers’tan sonra Mobius da “Türk varlıkları şu an çok ucuz görünüyor” dedi. Ucuz olduğu konusunda tereddüt yok, yabancıya konut satışındaki yüzde 129’luk artış bunun işaretlerinden biri. Fakat Türk hisse senetleri ve tahvillerine de aynı ilginin görülmesi gerekmez mi? Eylülün ilk iki haftasında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da hisse senedi, tahvil bonoda 285 milyon dolar satıştalar. Piyasalarda temkinli görünüm korunmakla birlikte geçtiğimiz haftalara göre daha iyimser.
TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜÇLENİYOR
Borsada tepki yükselişi sürerken gelen satış denemeleri piyasalar tarafından karşılanıyor. Endeksin kanal direncinin üzerinde taşınması olumlu. İlk önemli destek 95.000 seviyesinde. Bu seviyenin çıkış hareketi gücünü koruyacak. Sonraki destekler 93.000 ve 91.200 seviyelerinde görülüyor. İlk direnç ise 98.700 seviyesinde bulunurken sonraki direnç 100.800-103.000 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde satışlar görülse de yükseliş hareketinin devamı beklenebilir.
DOLAR/TL KURUNDA 6.10-6.38 BANDINA DİKKAT
Dolar/TL kurunda yükseliş sonrası görülen kâr satışları devam ediyor. İlk destek 6.10 seviyesinde. Bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. 6.10 seviyesinin altında ise kâr satışlarının devamıyla 6.00 ve 5.70 sonraki destek noktaları. Çıkışın devamı için 6.38 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda sonraki direnç noktaları 6.55 ve 6.84 seviyelerinde bulunuyor. Yön tayini için oluşan üçgen formasyonunda 6.10-6.38 destek direnç bandı izlenebilir.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Piyasalarda Yeni Ekonomik Program etkisi
Piyasaların beklediği Yeni Ekonomik Program (YEP) açıklandı. İçinde bulunduğumuz koşullar ne kadar zor olsa da programdaki birçok hedefin gerçekçi olduğu görülüyor. Piyasalarda temkinli görünüm korunmakla birlikte geçtiğimiz haftalara göre daha iyimser bir hava hâkim.
DÖVİZ kurlarında daha sakin seyirle birlikte dalga boylarının kısalması ve belli bir bantta hareket etmesi yeni dengenin oluşmaya başladığını gösteriyor. Döviz kurlarının sakinleşmesi borsaya da olumlu yansıdı. Ancak gündemin sıkça değiştiği bir ortamda oluşmaya başlanan yeni dengeler ne kadar korunur onu zaman gösterecek. Piyasaların gündeminde yeni ekonomik program (YEP) var. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan program açıklandıktan hemen sonra piyasalarda oluşan temkinli yaklaşım sonraki aşamada yerini daha olumlu bir tavra bıraktı. Programın tartışmaya açık yönleri olmakla birlikte birçok hedefin gerçekçi olduğu görülüyor. İlk göze çarpan taraf ekonomide soğuma ve yavaşlama. Geçen yılki hızlı büyüme beraberinde cari açık ve enflasyonda yükseliş gibi taşınması zor sorunları getirmişti. Bu açıdan yavaşlama gereklilikti. Bunda aynı zamanda merkez bankasının son birkaç yıldır uyguladığı parasal sıkılaştırma ile de uyum sağlama amacı var.
BÜTÇE AÇIĞINA DİKKAT
26 Kasım 2017 tarihli yazımızda merkez bankasının sıkı para politikası ile hükümetin uyguladığı büyüme odaklı ekonomi politikasının uyumsuzluğundan bahisle enflasyonla ile mücadelede başarısızlığın nedenlerinden biri olarak vermiştik. Büyümede frene basılmasıyla cari açıkta önümüzdeki yıllarda bir düşüş beklense de işsizlik ve bütçe açığı yüksek kalmaya devam edecek. Enflasyonda düşüş 2020’de görülecek. Kur geçişkenliği ve maliyet enflasyonu söz konusu. Orta vadeli ekonomik programlarda uygulama ve gerçekleşmeler önemli. Bu zamanla izlenecek. Programın piyasaların yeni bir hikaye ve yeni beklenti ihtiyacına bu aşamada cevap verdiğini söylemek fazlaca iyimserlik olacak. Tek başına bir ekonomik programa böyle bir beklenti yüklemek de doğru olmayacak haliyle. Programın başarısı için disiplin ve kararlılık kadar diğer iç ve dış koşullar da önemli olacak.
GÖZLER 26 EYLÜL’DE
Diğer gündem konularına bakılacak olunursa, 26 Eylül Çarşamba günü ABD Merkez Bankası toplantısı var. Beklenen 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleşirse piyasalarda dalgalanmaya neden olmayabilir. Yeni hamlelerle güncellenen ABD-Çin ticaret savaşının piyasalar üzerindeki etkisi oldukça zayıfladı. Para çıkışı görülen gelişen ülke piyasalarına ilgi zayıf. Özellikle G.Afrika’nın resesyona girmesi, Arjantin’in IMF’e başvurması Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen ülkeler için olumsuz bir görünüm veriyor. Dow Jones Endeksi (ABD) zirve kırarken gelişen ülke borsaları düşüş trendlerini koruyor. Bu aşamada geçtiğimiz dönemde dış piyasalardan olumsuz yönde ayrışan Türkiye mali piyasalarında toparlanma çabalarını tepki olarak görmek gerekir. ABD’li ünlü yatırımcı Jim Rogers’tan sonra Mobius da “Türk varlıkları şu an çok ucuz görünüyor” dedi. Ucuz olduğu konusunda tereddüt yok, yabancıya konut satışındaki yüzde 129’luk artış bunun işaretlerinden biri. Fakat Türk hisse senetleri ve tahvillerine de aynı ilginin görülmesi gerekmez mi? Eylülün ilk iki haftasında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da hisse senedi, tahvil bonoda 285 milyon dolar satıştalar. Piyasalarda temkinli görünüm korunmakla birlikte geçtiğimiz haftalara göre daha iyimser.
TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜÇLENİYOR
Borsada tepki yükselişi sürerken gelen satış denemeleri piyasalar tarafından karşılanıyor. Endeksin kanal direncinin üzerinde taşınması olumlu. İlk önemli destek 95.000 seviyesinde. Bu seviyenin çıkış hareketi gücünü koruyacak. Sonraki destekler 93.000 ve 91.200 seviyelerinde görülüyor. İlk direnç ise 98.700 seviyesinde bulunurken sonraki direnç 100.800-103.000 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde satışlar görülse de yükseliş hareketinin devamı beklenebilir.
DOLAR/TL KURUNDA 6.10-6.38 BANDINA DİKKAT
Dolar/TL kurunda yükseliş sonrası görülen kâr satışları devam ediyor. İlk destek 6.10 seviyesinde. Bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. 6.10 seviyesinin altında ise kâr satışlarının devamıyla 6.00 ve 5.70 sonraki destek noktaları. Çıkışın devamı için 6.38 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda sonraki direnç noktaları 6.55 ve 6.84 seviyelerinde bulunuyor. Yön tayini için oluşan üçgen formasyonunda 6.10-6.38 destek direnç bandı izlenebilir.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.