Piyasalarda Trump belirsizliği

İç piyasalar geçen haftayı dış piyasaların kapalı olması sebebiyle durgun ve hacimsiz geçirdi. 2018 yılını artık geride bırakıyoruz. 2018’in ekonomik gündemi 2019’da da etkili olmaya devam edecek. Gözler yine Fed ve ticaret savaşlarında olacak. İçeride ise seçim var. Ancak ABD Başkanı Trump, 2019’un öngörülemeyen riski olmaya devam ediyor.
NOEL tatili nedeniyle geçen hafta dış piyasalarda bazı günlerin kapalı olması, iç piyasalarda durgun ve hacimsiz bir görünümü beraberinde getirdi. Dış gündemde ABD Başkanı Donald Trump yine başrol alırken Fed (ABD Merkez Bankası) faiz politikası ve başkan Powell ile ilgili söylemlerini sürdürdü. Faiz artırımına karşı olduğunu her fırsatta dile getirirken borsadaki düşüşlerin hisse senetleri için alım fırsatı olduğunu söyledi. Fed başkanını kovmayı dahi düşündüğü yönünde haberler çıktı. Meksika duvarı ödeneğine bağlı bütçe krizi nedeniyle hükümet kapandı. Bu gelişmeler doğal olarak başta ABD olmak üzere dış borsalara olumsuz yansıdı. Daha sonra Beyaz Saray’dan Fed Başkanı Powell’in yerinin yüzde yüz güvencede olduğu açıklamasını ABD heyetinin ticaret savaşı konusunda ocak ayında Çin’i ziyaret edeceği haberleri izleyince dış piyasalar biraz rahat nefes aldı. Özetle ABD Başkanı Trump, piyasaların öngörülemeyen riski olmaya devam ediyor. Oysa 2019 yılında ticaret savaşları, küresel ekonomide durgunluk ve buna bağlı olarak Fed’in faiz artırım politikasında frene basacağı gibi beklentiler mevcut. VIX (korku) endeksindeki yükseliş piyasalardaki belirsizlik ve tedirginlikleri yansıtırken son günlerde güvenli liman özelliği tekrar hatırlanan altının fiyatını yukarı çekmeye devam ediyor.
YARA SARMA
Trump’ın borsaları canlı tutmak gibi bir isteği olduğu göreve geldiği ilk günden beri bilinen bir durum. Bunu da ABD halkının hisse senetlerinde sahiplik oranının yüksek olması ve hisse senetlerindeki düşüşte gelir kaybına uğrayacak olması gibi bir anlayışa oturtmak mümkün. Sonuçta siyasetçi. Trump’ı dışarıda bırakıp içeride neler oluyor dersek, yüzde 26 zamlanan asgari ücret, doğalgaz ve akaryakıtta yüzde 10’luk indirimler, çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verileri var. Döviz kurlarının stabil ve düşük seyretmesi ve akaryakıt fiyat indirimleri gibi gerekçelerle aralık enflasyonunun sıfır veya çok az artı eksi, yıllığın ise 20-21 seviyelerinde çıkması beklenti dahilinde. Asgari ücretin enflasyonun üzerinde zamlanmasını yaklaşan yerel seçim hazırlığı gibi görenler bir hayli fazla. Ocak ayında memur ve emekli zamları için de benzer beklentiler oluşmaya başlamadı değil. Asgari ücrete enflasyon üzerinde zam, maliyet enflasyonu açısından yukarı yönlü baskıya neden olabilir. Ancak yaşanan yüksek enflasyona karşı yara sarma hamlesi olarak da görmek mümkün.
2019 UMUDU
Bir diğer dikkat çeken gündem BDDK’nın bankalar ile ilgili değerlendirmeleri. BDDK, 2019 yılında bankaların takipteki kredi oranının yüzde 6’ya yükselmesi, sermaye yeterlilik rasyosunun da yüzde 15.5 seviyesine düşebileceği öngörüsünde bulundu. Bu açıklama sürpriz değil. Malumun ilanı desek yeridir. Reel sektördeki sıkıntının bankalara yansıdığı biliniyor zaten. Yüksek kur ve faize bağlı artan finansman giderlerinin yanı sıra yavaşlayan bir ekonomide borç ödeme kapasitesinin düşmesi beklenen bir durumdur. Türkiye son yıllarda özel sektör ağırlıklı yüksek oranda borçlandı. Ağustostaki kur ve faiz şoku sonrası yavaşlayan ekonomiyle birlikte sorunlar su üzerine çıkmaya başladı. Veya halı altına süpürülen sorunlarla yüzleşildi desek yanlış olmaz. Suriye konusunda ABD ile uzlaşı özellikle Halkbank ve ABD ile ek gümrük vergilerinin kalkması konusunda umutları artırdı. Piyasalar olumsuz bir seyir izlese de 2018 yılı acısıyla tatlısıyla gelip geçti. 2018’den devreden bakiye pek iç açıcı olmasa da umutlar 2019 yılına kaldı.
SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR
BORSADA kısa dalgalanmalarla birlikte yatay hareket devam ediyor. 89.300 ilk destek. Bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüş sürecektir. Sonraki destekler 88.500 ve 85.000-84.000. İlk direnç ise 92.500. Tepki çıkışlarının güç kazanması için ilk aşamada bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 95.000 ve 96.800. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.
DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ZAYIF KALDI
DOLAR/TL kurunda yükseliş denemeleri güç kazanmayınca tekrar destek seviyelerine yönelim başladı. 5.25-5.21 ilk destek seviyeleri olarak görülüyor. 5.21 seviyesinin altına gelinirse düşüşün devamıyla sonraki destek 5.13 seviyesinde bulunurken yükseliş denemelerinde satışla karşılaşması muhtemel direnç seviyeleri 5.36 ve 5.45 seviyelerinde bulunuyor. Verilen destek ve direnç seviyelerinin korunduğu sıkışma devam edebilir.
Piyasalarda Trump belirsizliği
İç piyasalar geçen haftayı dış piyasaların kapalı olması sebebiyle durgun ve hacimsiz geçirdi. 2018 yılını artık geride bırakıyoruz. 2018’in ekonomik gündemi 2019’da da etkili olmaya devam edecek. Gözler yine Fed ve ticaret savaşlarında olacak. İçeride ise seçim var. Ancak ABD Başkanı Trump, 2019’un öngörülemeyen riski olmaya devam ediyor.
NOEL tatili nedeniyle geçen hafta dış piyasalarda bazı günlerin kapalı olması, iç piyasalarda durgun ve hacimsiz bir görünümü beraberinde getirdi. Dış gündemde ABD Başkanı Donald Trump yine başrol alırken Fed (ABD Merkez Bankası) faiz politikası ve başkan Powell ile ilgili söylemlerini sürdürdü. Faiz artırımına karşı olduğunu her fırsatta dile getirirken borsadaki düşüşlerin hisse senetleri için alım fırsatı olduğunu söyledi. Fed başkanını kovmayı dahi düşündüğü yönünde haberler çıktı. Meksika duvarı ödeneğine bağlı bütçe krizi nedeniyle hükümet kapandı. Bu gelişmeler doğal olarak başta ABD olmak üzere dış borsalara olumsuz yansıdı. Daha sonra Beyaz Saray’dan Fed Başkanı Powell’in yerinin yüzde yüz güvencede olduğu açıklamasını ABD heyetinin ticaret savaşı konusunda ocak ayında Çin’i ziyaret edeceği haberleri izleyince dış piyasalar biraz rahat nefes aldı. Özetle ABD Başkanı Trump, piyasaların öngörülemeyen riski olmaya devam ediyor. Oysa 2019 yılında ticaret savaşları, küresel ekonomide durgunluk ve buna bağlı olarak Fed’in faiz artırım politikasında frene basacağı gibi beklentiler mevcut. VIX (korku) endeksindeki yükseliş piyasalardaki belirsizlik ve tedirginlikleri yansıtırken son günlerde güvenli liman özelliği tekrar hatırlanan altının fiyatını yukarı çekmeye devam ediyor.
YARA SARMA
Trump’ın borsaları canlı tutmak gibi bir isteği olduğu göreve geldiği ilk günden beri bilinen bir durum. Bunu da ABD halkının hisse senetlerinde sahiplik oranının yüksek olması ve hisse senetlerindeki düşüşte gelir kaybına uğrayacak olması gibi bir anlayışa oturtmak mümkün. Sonuçta siyasetçi. Trump’ı dışarıda bırakıp içeride neler oluyor dersek, yüzde 26 zamlanan asgari ücret, doğalgaz ve akaryakıtta yüzde 10’luk indirimler, çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verileri var. Döviz kurlarının stabil ve düşük seyretmesi ve akaryakıt fiyat indirimleri gibi gerekçelerle aralık enflasyonunun sıfır veya çok az artı eksi, yıllığın ise 20-21 seviyelerinde çıkması beklenti dahilinde. Asgari ücretin enflasyonun üzerinde zamlanmasını yaklaşan yerel seçim hazırlığı gibi görenler bir hayli fazla. Ocak ayında memur ve emekli zamları için de benzer beklentiler oluşmaya başlamadı değil. Asgari ücrete enflasyon üzerinde zam, maliyet enflasyonu açısından yukarı yönlü baskıya neden olabilir. Ancak yaşanan yüksek enflasyona karşı yara sarma hamlesi olarak da görmek mümkün.
2019 UMUDU
Bir diğer dikkat çeken gündem BDDK’nın bankalar ile ilgili değerlendirmeleri. BDDK, 2019 yılında bankaların takipteki kredi oranının yüzde 6’ya yükselmesi, sermaye yeterlilik rasyosunun da yüzde 15.5 seviyesine düşebileceği öngörüsünde bulundu. Bu açıklama sürpriz değil. Malumun ilanı desek yeridir. Reel sektördeki sıkıntının bankalara yansıdığı biliniyor zaten. Yüksek kur ve faize bağlı artan finansman giderlerinin yanı sıra yavaşlayan bir ekonomide borç ödeme kapasitesinin düşmesi beklenen bir durumdur. Türkiye son yıllarda özel sektör ağırlıklı yüksek oranda borçlandı. Ağustostaki kur ve faiz şoku sonrası yavaşlayan ekonomiyle birlikte sorunlar su üzerine çıkmaya başladı. Veya halı altına süpürülen sorunlarla yüzleşildi desek yanlış olmaz. Suriye konusunda ABD ile uzlaşı özellikle Halkbank ve ABD ile ek gümrük vergilerinin kalkması konusunda umutları artırdı. Piyasalar olumsuz bir seyir izlese de 2018 yılı acısıyla tatlısıyla gelip geçti. 2018’den devreden bakiye pek iç açıcı olmasa da umutlar 2019 yılına kaldı.
SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR
BORSADA kısa dalgalanmalarla birlikte yatay hareket devam ediyor. 89.300 ilk destek. Bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüş sürecektir. Sonraki destekler 88.500 ve 85.000-84.000. İlk direnç ise 92.500. Tepki çıkışlarının güç kazanması için ilk aşamada bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 95.000 ve 96.800. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.
DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ZAYIF KALDI
DOLAR/TL kurunda yükseliş denemeleri güç kazanmayınca tekrar destek seviyelerine yönelim başladı. 5.25-5.21 ilk destek seviyeleri olarak görülüyor. 5.21 seviyesinin altına gelinirse düşüşün devamıyla sonraki destek 5.13 seviyesinde bulunurken yükseliş denemelerinde satışla karşılaşması muhtemel direnç seviyeleri 5.36 ve 5.45 seviyelerinde bulunuyor. Verilen destek ve direnç seviyelerinin korunduğu sıkışma devam edebilir.