Piyasalarda dört mevsim

Kısa aralıklarla sanki dört mevsimin görüldüğü bir hafta yaşadık denebilir. İlginç yanı onca gel-gitlere rağmen borsa, faiz, döviz ve altın nerede ise bütün yatırım araçları haftayı yükselişle kapattı. Piyasalarda iyimserlik hâkim olsa da bizi yine dalgalı bir hafta bekliyor.

EKONOMİ dışı gelişmelerin etkisindeki piyasalar yeni denge oluşturma çabasında. Türkiye ile ABD arasında karşılıklı olarak “vize yasağı” getirilmesi piyasaları gerdi. Daha sonra sorunun çözümü konusunda adımların atılacağına dair söylem ve beklentiler piyasalara bu defa olumlu yansıdı. Gerek sermaye piyasaları (borsa), gerekse para piyasaları (faiz-döviz) kayıplarını kısa sürede telafi etti. Piyasalar ABD’den vize yasağının çözümü için önümüzdeki hafta bu yönde netleşme sağlanacak diye bekliyor. Görüşmelerin sonuçlarını görmek gerekecek.

VERGİ ORANLARI

Türkiye’nin fiilen müdahil olduğu Suriye İdlib operasyonu, Kuzey Irak, OHAL’in uzatılacağı yönündeki haberler, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, tekrar ısınan siyaset, geçtiğimiz günlerde açıklanan bazı vergi oranlarındaki indirim ve iptaller, dış borsalar ve doların seyri gündemin diğer satır başları.

ABD-Türkiye ilişkileri nedeniyle Kuzey Irak gündemde geriye düştü. Ancak bu yönde yeni bir gelişme olursa duyarlılık tekrar artacaktır. Bu aşamada dikkatler daha çok ABD-Türkiye ilişkilerinde. Düşük enflasyon endişelerinin öne çıktığı Fed tutanaklarının piyasalar üzerindeki etkileri sınırlı kaldı. Enflasyon Fed faiz kararı için en önemli referanslardan biri. Tutanaklardaki düşük enflasyon söylemleri ve cuma günkü ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, dolara hafif değer kaybettirirken altın fiyatlarına (ons/dolar) yükseliş olarak yansıdı. Dış borsalarda rekorlar tazeleyerek devam eden çıkış trendleri risk iştahının sürdüğünün göstergesi. İç gündem nedeniyle bir süredir olumsuz ayrışma gösteren Borsa İstanbul son günlerde dışarıdaki bu görünüme uyum sağlama çabasında.

321 MİLYON DOLAR

6 Ekim haftasında hisse senetlerinde 50 milyon dolar, tahvil bonoda 50 milyon dolarlık alımlarla ekime giriş yapan yabancı yatırımcıların tavrı önemli. Eylülde borsada 321 milyon dolarlık satış yapmışlardı. Ödemeler dengesi tablosuna göre, ocak-ağustos döneminde para girişlerinde ağırlık yine portföy yatırımlarında (hisse, tahvil bono) görülüyor. Yani sıcak parada. Doğrudan yatırımlar 2016’nın gerisinde kalırken sıcak para girişleri iki kattan fazla artmış. Sıcak paranın yüzde 80’den fazlası ise tahvil bono tarafına giriş yapmış.

Gelişmiş ve gelişen ülkelere göre Türkiye’nin daha yüksek olan faiz oranı etkisini göstermiş. Yıl sonuna kadarki süreçte en önemli ifta ve borçlanmalar bu ay içinde olacak. 23-24 Ekim tarihlerinde piyasaya 10.7 milyar TL itfa, 25 Ekim’de ise 16.3 TL tutarında piyasadan borçlanma ihaleleri gerçekleşecek. Piyasalarda kayıpların hızla geri alınmasıyla daha iyimser bir görünüm hakim. Yine dalgalı bir hafta bizi bekliyor.

BORSA ÇIKIŞ TRENDİNİ YAKALAMA ÇABASINDA





BORSADA tepki alımları sürüyor. Tepki çıkışının devamı ve çıkış trendinin tekrar yakalanması için 106.500 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Sonraki dirençler 108.000 ve 110.000 seviyelerinde. İlk destek ise 105.000 seviyesinde görülürken sonraki destek noktaları 102.500 ve 100.000-99.200 seviyelerinde. Direnç noktalarında satış denemeleri görülse de tepki yükselişi gücünü koruyor.

DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE





DOLAR/TL kuru, yükseliş hareketi sonrası gelen satışlarla yeni destek ve denge arayışında. 3.61-3.59 ilk destek noktaları. Bu seviyelerde tepki alımlarıyla karşılaşabilir. 3.59 seviyesinin altında ise satışların devamıyla sonraki destek noktaları 3.55 ve 3.50 seviyelerinde. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 3.71 ve 3.79 direnç noktaları. 3.79 daha önemli. Destek noktalarında tepki alımları görülebilir.