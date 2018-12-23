Piyasalarda barış umudu

ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklaması iç piyasalarda olumlu karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili olarak erteleme sinyali vermesi de gerilimi düşürdü. Az da olsa yeşeren anlaşma ve barış umuduyla başta inşaat sektörü olmak üzere piyasalarda hesaplama ve fiyatlamalar yapılmaya başlandı. Ancak piyasaların tek derdi de Suriye değil.
PİYASALAR yılın son haftasına dalgalı bir seyirle giriyor. Bazı yıllarda aralık aylarında görülen noel rallisi zor gündem nedeniyle olmadı. Borsa, dolar/TL kuru daha belirgin olmak üzere döviz kurları ve tahvil bono faiz oranlarında düşüş var. Borsa İstanbul, Dow Jones Endeksi (ABD) başta olmak üzere dış borsaları referans alırken dolar/TL kuru da ABD dolarının dış piyasalarda değer kaybından etkileniyor.
ABD’deki bütçe krizi ve hükümetin kapanması da ABD borsalarının değer kaybını arttırdı. Suriye konusundaki gelişmeler dışında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı sonuçları gündemde öne çıkmış durumda. ABD’nin Suriye’den çekilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gelişmeler bizi Fırat’ın doğusu operasyonunda beklemeye yöneltti” açıklamasıyla operasyonun ertelenmesi sinyali vermesi bu yöndeki gerilimi düşürdü. Suriye’de henüz çok erken olmakla birlikte anlaşma ve barış umutlarının hafiften yeşermesiyle piyasalarda başta inşaat sektörü olmak üzere acaba türünden hesaplar ve fiyatlamalar yapılmaya başlanmadı da değil. ABD’nin çekilmesinin sonuçları üzerine içeriden ve dışarından olumlu olumsuz farklı değerlendirmeler geliyor. Ancak ABD’nin bu kararı iç piyasalara olumlu etki etti. Fakat piyasaların tek derdi Suriye değil elbette.
GÜVENLİ LİMAN ALTIN
Fed’den yapılan açıklamalara göre, 2019 yılı için üç faiz artırım olasılığı ikiye indirilirken enflasyon ve büyüme beklentileri aşağıya çekildi. Yapılan açıklamaların ‘az güvercin’ olduğu beklentileri karşılamadığı konusunda bir görüş birliği var. Fed toplantısı sonrası doların değer kaybıyla ABD tahvillerinde faiz düşüşü dış finansman ihtiyacındaki Türkiye ve gelişen ülkeler için olumlu. Daha ucuz kaynak demek. Bir de bilanço küçültme olmasaydı. Küresel ekonomide durgunluk söylemleri borsalar üzerinde olumsuz yönde baskıya neden oluyor. Borsaları taşıyan kârlı, büyüyen şirketler ve ekonomilerdir. Bir de borsaların ‘beklentiler alınır, gerçekler satılır’ gibi bir mantalitesi olduğunu kabul edersek bu beklentilerin şimdiden fiyatlanması olağandır. 2019 yılı ve sonrasında enflasyon ve ekonomilerde yavaşlama beklentileri ABD dolarını ve tahvil faiz oranlarını da aşağıya çekerken altın fiyatına yükseliş olarak yansıdı. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler de eklenince altının güvenli liman özelliği tekrar hatırlandı.
GARDINI ALIYOR
Zayıflayacak ekonomik görünüm ve arz konusunda endişe yaşanmayacağı beklentilerine bağlı olarak petrol fiyatları da düşüyor. Özetle piyasalar önümüzdeki yıllarda ağız birliği yapmışcasına daha durgun bir ekonomi bekliyor. Buna göre de fiyatlama yapıp gardını alıyor. “Çok konuşulan, çok beklenen olmaz” diye de kabul gören bir görüş var. Bu sözü de not olarak akılda tutmakta yarar var. Algılar, beklentiler zamanla değişip başka yönlere evrilebiliyor. Belki de beklentiler doğru çıkacak, şimdiden bir şey söylemek zor. Türkiye özelinde ise durgunluk bariz şekilde hissediliyor. Dışarısıyla olumsuz ayrışma ağustostaki kur ve faiz şoku ile başlamıştı zaten. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2018 Kasım ayında 89.626 konut satıldı. Ekimde bu rakam 146.536 idi. Yabancıların Türkiye piyasalarına tavrında ise trade (kısa dönemli al-sat) anlayışı sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre son iki haftadır tahvil bono ve hisse tarafında az da olsa satıştalar. Önceki haftalarda bir miktar almışlardı. Özetle piyasalarda mevcut trendler korunuyor. Çok belirgin bir değişim şimdilik yok. Borsa zayıf, para piyasaları (faiz, döviz) daha sakin.
BORSADA TEPKİ ALIMLARI DA HACİM DE ZAYIF
BORSADA tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış değil. Zayıf hacim dikkat çekici. 89.300-88.500 ilk destek noktaları olarak görülürken bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüşün devamıyla birlikte sonraki destekler 85.000-84.000 seviyelerinde. Olası tepki alımlarının güç kazanması için ise 92.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 95.000 ve 96.800 seviyelerinde. Tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.
DOLAR/TL’DE YATAY HAREKET SÜRÜYOR
DOLAR/TL kurunda düşüş trendinin kırılması sonrası görülen tepki alımları henüz güç kazanmış değil. İlk dirençler 5.39 ve 5.42-5.45 seviyelerinde. Tepki alımlarının devamı için bu direnç bandının geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.54-5.65 seviyelerinde. İlk destekler ise 5.22-5.14 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.
Piyasalarda barış umudu
ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklaması iç piyasalarda olumlu karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili olarak erteleme sinyali vermesi de gerilimi düşürdü. Az da olsa yeşeren anlaşma ve barış umuduyla başta inşaat sektörü olmak üzere piyasalarda hesaplama ve fiyatlamalar yapılmaya başlandı. Ancak piyasaların tek derdi de Suriye değil.
PİYASALAR yılın son haftasına dalgalı bir seyirle giriyor. Bazı yıllarda aralık aylarında görülen noel rallisi zor gündem nedeniyle olmadı. Borsa, dolar/TL kuru daha belirgin olmak üzere döviz kurları ve tahvil bono faiz oranlarında düşüş var. Borsa İstanbul, Dow Jones Endeksi (ABD) başta olmak üzere dış borsaları referans alırken dolar/TL kuru da ABD dolarının dış piyasalarda değer kaybından etkileniyor.
ABD’deki bütçe krizi ve hükümetin kapanması da ABD borsalarının değer kaybını arttırdı. Suriye konusundaki gelişmeler dışında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı sonuçları gündemde öne çıkmış durumda. ABD’nin Suriye’den çekilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gelişmeler bizi Fırat’ın doğusu operasyonunda beklemeye yöneltti” açıklamasıyla operasyonun ertelenmesi sinyali vermesi bu yöndeki gerilimi düşürdü. Suriye’de henüz çok erken olmakla birlikte anlaşma ve barış umutlarının hafiften yeşermesiyle piyasalarda başta inşaat sektörü olmak üzere acaba türünden hesaplar ve fiyatlamalar yapılmaya başlanmadı da değil. ABD’nin çekilmesinin sonuçları üzerine içeriden ve dışarından olumlu olumsuz farklı değerlendirmeler geliyor. Ancak ABD’nin bu kararı iç piyasalara olumlu etki etti. Fakat piyasaların tek derdi Suriye değil elbette.
GÜVENLİ LİMAN ALTIN
Fed’den yapılan açıklamalara göre, 2019 yılı için üç faiz artırım olasılığı ikiye indirilirken enflasyon ve büyüme beklentileri aşağıya çekildi. Yapılan açıklamaların ‘az güvercin’ olduğu beklentileri karşılamadığı konusunda bir görüş birliği var. Fed toplantısı sonrası doların değer kaybıyla ABD tahvillerinde faiz düşüşü dış finansman ihtiyacındaki Türkiye ve gelişen ülkeler için olumlu. Daha ucuz kaynak demek. Bir de bilanço küçültme olmasaydı. Küresel ekonomide durgunluk söylemleri borsalar üzerinde olumsuz yönde baskıya neden oluyor. Borsaları taşıyan kârlı, büyüyen şirketler ve ekonomilerdir. Bir de borsaların ‘beklentiler alınır, gerçekler satılır’ gibi bir mantalitesi olduğunu kabul edersek bu beklentilerin şimdiden fiyatlanması olağandır. 2019 yılı ve sonrasında enflasyon ve ekonomilerde yavaşlama beklentileri ABD dolarını ve tahvil faiz oranlarını da aşağıya çekerken altın fiyatına yükseliş olarak yansıdı. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler de eklenince altının güvenli liman özelliği tekrar hatırlandı.
GARDINI ALIYOR
Zayıflayacak ekonomik görünüm ve arz konusunda endişe yaşanmayacağı beklentilerine bağlı olarak petrol fiyatları da düşüyor. Özetle piyasalar önümüzdeki yıllarda ağız birliği yapmışcasına daha durgun bir ekonomi bekliyor. Buna göre de fiyatlama yapıp gardını alıyor. “Çok konuşulan, çok beklenen olmaz” diye de kabul gören bir görüş var. Bu sözü de not olarak akılda tutmakta yarar var. Algılar, beklentiler zamanla değişip başka yönlere evrilebiliyor. Belki de beklentiler doğru çıkacak, şimdiden bir şey söylemek zor. Türkiye özelinde ise durgunluk bariz şekilde hissediliyor. Dışarısıyla olumsuz ayrışma ağustostaki kur ve faiz şoku ile başlamıştı zaten. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2018 Kasım ayında 89.626 konut satıldı. Ekimde bu rakam 146.536 idi. Yabancıların Türkiye piyasalarına tavrında ise trade (kısa dönemli al-sat) anlayışı sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre son iki haftadır tahvil bono ve hisse tarafında az da olsa satıştalar. Önceki haftalarda bir miktar almışlardı. Özetle piyasalarda mevcut trendler korunuyor. Çok belirgin bir değişim şimdilik yok. Borsa zayıf, para piyasaları (faiz, döviz) daha sakin.
BORSADA TEPKİ ALIMLARI DA HACİM DE ZAYIF
BORSADA tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış değil. Zayıf hacim dikkat çekici. 89.300-88.500 ilk destek noktaları olarak görülürken bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüşün devamıyla birlikte sonraki destekler 85.000-84.000 seviyelerinde. Olası tepki alımlarının güç kazanması için ise 92.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 95.000 ve 96.800 seviyelerinde. Tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.
DOLAR/TL’DE YATAY HAREKET SÜRÜYOR
DOLAR/TL kurunda düşüş trendinin kırılması sonrası görülen tepki alımları henüz güç kazanmış değil. İlk dirençler 5.39 ve 5.42-5.45 seviyelerinde. Tepki alımlarının devamı için bu direnç bandının geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.54-5.65 seviyelerinde. İlk destekler ise 5.22-5.14 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.