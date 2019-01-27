Piyasalara yabancı morali... Yabancılar 18 Ocak haftasında 711 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı

Yabancılar 2013’ten bu yana en yüksek hisse senedi alımını gerçekleştirdi. 18 Ocak haftasında 711 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapan yabancılar, tahvil bonoda 121 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Son iki haftada ise hisse senetlerinde yapılan alım 826 milyon doları buldu.
YABANCI yatırımcı desteğiyle piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Borsada ralli, gösterge faiz ve döviz kurlarında ise düşüş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık verilere göre 18 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar borsada 711 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparken tahvil bonoda ise 121 milyon dolar satışta görüldüler. Hisse senetlerinde haftalık bazda 2013’ten bu yana en yüksek alım tutarı. Son iki haftada hisse senetlerinde yabancı alımları 826 milyon doları buldu. Bu rakamda 3-17 Ocak’ta gerçekleşen Akbank’ın bedelli sermaye artırımının da katkısı var. Para girişleri son günlerdeki iyimserliğin izahı. Yabancı yatırımcının bu tavrı devam ettiği sürece borsadaki parti sürebilir. Muhtemelen geçen hafta da yabancı yatırımcının alım tarafında olduğunu tahmin etmek zor değil. Bunu takas saklamada yabancı payının artmasından görmek mümkün. Borsada kısa sürede oluşan ciddi bir prim söz konusu.
AĞIRLIK KAZANDI
BIST100 Endeksi’nde doksan dereceye yakın bir çıkış açısı var. Yorgunluk emarelerinin görülmesi olağandır. Her zaman geçerli değil belki ama ‘borsada kısa sürede oluşan primi cebe atın’ diye eski bir söz var. Bu açıdan borsada direnç seviyelerinde kâr satışları ve teknik düzeltme olasılıkları dikkate alınmalı. Şunu da vurgulamakta yarar var. Borsa İstanbul’un 2018’de dünyada en çok değer kaybeden borsalar arasında yer aldığını dikkate alırsak son yükselişle orta ve uzun dönemli ölçekte primli olduğunu söylemek zor. Fiyat kazanç oranına bakıldığında BIST birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin hala altında. Yani fiyat kazanç oranını baz alırsak iskontolu. Ayrıca öncü bankaların fiyat kazanç oranları BIST ortalamalarına göre düşük seviyelerde işlem görüyor. Bu bakımdan kâr satışı ve teknik düzeltme olasılıklarına karşılık olağan dışı bir haber akışı olmazsa mevcut görünümün biraz daha devamı mümkün görülüyor. İyimserliğin kaynaklarına bakacak olursak, dış borsalarda ara düzeltmelerle kısa dönemli yükseliş sürüyor. Risk iştahı tekrar artmaya başladı. Küresel durgunluk söylem ve beklentileri devam etmekle birlikte yerini daha yumuşak ifadelere bıraktı. Resesyondan çok ekonomilerde yavaşlama ve yumuşak iniş beklentileri ağırlık kazandı.
Belki de Türkiye gibi gelişen ülkeleri en fazla sevindirecek gelişme öncü merkez bankalarının para politikaları oldu. Fed faiz artırımına ara vereceğini en üst düzeyde dillendirirken Avrupa Merkez Bankası faiz değişimine gitmedi. Ayrıca düşük faize bir süre daha devam vurgusu yaptı. Düşük faiz, borsalar ve gelişen ülke piyasaları için bir avantaj. ABD’li fon yöneticisi Mark Mobius, şimdi gelişen ülke varlıklarında alım için uygun zaman olduğunu söylerken Hindistan, Brezilya ve Türkiye varlıkları alım için uygun dedi. Bu tür söylemleri sıkça duyar olduk. Tahminler ve söylemler çok çabuk iyimserleşti. Piyasadaki hareketlenmelerin temel gerekçeleri önemli. Sorunlar ve veriler olduğu yerde duruyor, değişen beklentiler ve para akışı. Piyasalarda yönü para akışı belirliyor. Dip not olarak sıcak paranın doğası gereği çok çabuk yön değiştirebilme karakterine sahip olduğu hatırlatmasını yapalım. Piyasada olumlu hava etkisini sürdürüyor.
5.33 DESTEĞİ KIRILDI
DOLAR/TL kurunda tepki yükselişleri satışla karşılaştı, gevşeme sürüyor. 5.33 trend desteği aşağı yönlü kırıldı. Sonraki destek noklarrı 5.21 ve 5.13 seviyelerinde görülüyor. İlk dirençler ise 5.37-5.54 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 5.54 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satı baskısı korunabilir.
DİRENÇLERE DİKKAT
BORSADA çıkış trendi sürüyor. İlk destekler 100.700-100.000 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketinin devamı beklenebilir. Aksi takdirde 97.000-96.000 sonraki destek noktaları. İlk önemli dirençler 103.000-103.500 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. 103.500 seviyesinin üzerinde ise çıkış hareketinin devamıyla birlikte sonraki dirençler 105.000 ve 107.500 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Piyasalara yabancı morali... Yabancılar 18 Ocak haftasında 711 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı
Yabancılar 2013’ten bu yana en yüksek hisse senedi alımını gerçekleştirdi. 18 Ocak haftasında 711 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapan yabancılar, tahvil bonoda 121 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Son iki haftada ise hisse senetlerinde yapılan alım 826 milyon doları buldu.
YABANCI yatırımcı desteğiyle piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Borsada ralli, gösterge faiz ve döviz kurlarında ise düşüş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık verilere göre 18 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar borsada 711 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparken tahvil bonoda ise 121 milyon dolar satışta görüldüler. Hisse senetlerinde haftalık bazda 2013’ten bu yana en yüksek alım tutarı. Son iki haftada hisse senetlerinde yabancı alımları 826 milyon doları buldu. Bu rakamda 3-17 Ocak’ta gerçekleşen Akbank’ın bedelli sermaye artırımının da katkısı var. Para girişleri son günlerdeki iyimserliğin izahı. Yabancı yatırımcının bu tavrı devam ettiği sürece borsadaki parti sürebilir. Muhtemelen geçen hafta da yabancı yatırımcının alım tarafında olduğunu tahmin etmek zor değil. Bunu takas saklamada yabancı payının artmasından görmek mümkün. Borsada kısa sürede oluşan ciddi bir prim söz konusu.
AĞIRLIK KAZANDI
BIST100 Endeksi’nde doksan dereceye yakın bir çıkış açısı var. Yorgunluk emarelerinin görülmesi olağandır. Her zaman geçerli değil belki ama ‘borsada kısa sürede oluşan primi cebe atın’ diye eski bir söz var. Bu açıdan borsada direnç seviyelerinde kâr satışları ve teknik düzeltme olasılıkları dikkate alınmalı. Şunu da vurgulamakta yarar var. Borsa İstanbul’un 2018’de dünyada en çok değer kaybeden borsalar arasında yer aldığını dikkate alırsak son yükselişle orta ve uzun dönemli ölçekte primli olduğunu söylemek zor. Fiyat kazanç oranına bakıldığında BIST birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin hala altında. Yani fiyat kazanç oranını baz alırsak iskontolu. Ayrıca öncü bankaların fiyat kazanç oranları BIST ortalamalarına göre düşük seviyelerde işlem görüyor. Bu bakımdan kâr satışı ve teknik düzeltme olasılıklarına karşılık olağan dışı bir haber akışı olmazsa mevcut görünümün biraz daha devamı mümkün görülüyor. İyimserliğin kaynaklarına bakacak olursak, dış borsalarda ara düzeltmelerle kısa dönemli yükseliş sürüyor. Risk iştahı tekrar artmaya başladı. Küresel durgunluk söylem ve beklentileri devam etmekle birlikte yerini daha yumuşak ifadelere bıraktı. Resesyondan çok ekonomilerde yavaşlama ve yumuşak iniş beklentileri ağırlık kazandı.
Belki de Türkiye gibi gelişen ülkeleri en fazla sevindirecek gelişme öncü merkez bankalarının para politikaları oldu. Fed faiz artırımına ara vereceğini en üst düzeyde dillendirirken Avrupa Merkez Bankası faiz değişimine gitmedi. Ayrıca düşük faize bir süre daha devam vurgusu yaptı. Düşük faiz, borsalar ve gelişen ülke piyasaları için bir avantaj. ABD’li fon yöneticisi Mark Mobius, şimdi gelişen ülke varlıklarında alım için uygun zaman olduğunu söylerken Hindistan, Brezilya ve Türkiye varlıkları alım için uygun dedi. Bu tür söylemleri sıkça duyar olduk. Tahminler ve söylemler çok çabuk iyimserleşti. Piyasadaki hareketlenmelerin temel gerekçeleri önemli. Sorunlar ve veriler olduğu yerde duruyor, değişen beklentiler ve para akışı. Piyasalarda yönü para akışı belirliyor. Dip not olarak sıcak paranın doğası gereği çok çabuk yön değiştirebilme karakterine sahip olduğu hatırlatmasını yapalım. Piyasada olumlu hava etkisini sürdürüyor.
5.33 DESTEĞİ KIRILDI
DOLAR/TL kurunda tepki yükselişleri satışla karşılaştı, gevşeme sürüyor. 5.33 trend desteği aşağı yönlü kırıldı. Sonraki destek noklarrı 5.21 ve 5.13 seviyelerinde görülüyor. İlk dirençler ise 5.37-5.54 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 5.54 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satı baskısı korunabilir.
DİRENÇLERE DİKKAT
BORSADA çıkış trendi sürüyor. İlk destekler 100.700-100.000 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketinin devamı beklenebilir. Aksi takdirde 97.000-96.000 sonraki destek noktaları. İlk önemli dirençler 103.000-103.500 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. 103.500 seviyesinin üzerinde ise çıkış hareketinin devamıyla birlikte sonraki dirençler 105.000 ve 107.500 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.