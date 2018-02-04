Piyasalara faiz baskısı

Amerika ve Almanya’da uzun dönemli faiz oranlarının yükselişi sürüyor. Bu yükseliş borsalara kâr satışları olarak yansımaya başladı. Bu da piyasalarda temkinli bir görünüme neden olabilir.

BORSADA kâr satışları görülürken döviz ve faiz tarafı daha sakin. Türkiye’nin Afrin operasyonu devam ederken piyasalar bu yöndeki gelişmelere tepki vermiyor. Etkileri hissedilmese de Suriye konusundaki gelişmeler yakından izleniyor. Doların değer kaybıyla birlikte ABD ve Almanya uzun dönemli faiz oranlarındaki yükseliş sürüyor. Son günlerde referans olarak görülen ABD ve Almanya uzun dönem tahvil faiz oranlarındaki yükseliş, çıkış trendlerini sürdüren borsalara kâr satışları olarak yansımaya başladı. Alternatif iki yatırım aracının aynı yönde hareket etmesi piyasa işleyişi bakımından çok sürdürülebilir bir durum değildi zaten. Önceki dönemlerde ABD tahvil faiz oranlarındaki yükseliş dolara değer kazandırırken gelişen ülke para birimlerine ve tabii ki TL’ye değer kaybı olarak yansırdı. Geçen hafta sonuna kadar neredeyse faiz yükselişini pek umursayan olmadı dense yeridir. Ancak yüzde üç seviyesi geçilirse başta gelişen ülkeler olmak üzere diğer piyasalara daha derin etkileri beklenebilir.

ABD BÜTÇE AÇIĞI

ABD tahvil faiz yükselişinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) devam eden faiz artırım süreciyle ısınan ekonomiye bağlı olarak enflasyondaki yükseliş beklentileri, ABD bütçe açığı ve Avrupa merkez bankasının gevşek para politikasını yıl sonuna doğru değiştirebileceği öngörüsünün payı var. Ekonomideki büyüme diğer yandan borsalardaki çıkışı besleyen bir durum. Özetle faiz ve borsalar bu aşamada kendine has gerekçelerle mecralarında hareket ediyorlar.

‘Büyük para haklıdır’ diyen eski bir borsacı sözünü hatırlayacak olursak kendine yüksek getiri arayan para bu dönem borsaya daha çok teveccüh gösterip oraları coşturdu. Fakat faizlerdeki yükseliş yeni bir cazibe alanı yaratabilir. Diğer yandan 1.900 zirvesinden gelip 2011 yılından bu yana uyuyan ve son dönemde dolardaki zayıflama, yüksek enflasyon beklentileri, bir nebze de jeopolitik gelişmelerden güç alan “altın” var. Ayrıca faiz artışlarına aldırış etmeyen ve güvenli liman özelliği tekrar hatırlanmaya başlayan Eski Fed Başkanı Greenspan, ABD piyasalarını kastederek “hisse senedi ve tahvillerde balon var” uyarısında bulundu.

TEST EDECEK

Eski başkan haklı çıkarsa “ticaret durmaz” diyen eski tüccar sözüne atıfla diğer yatırım araçlarını da artık alternatif olarak daha fazla dikkate almak gerekebilir. Kısa bir genel değerlendirme sonrası iç piyasa gündemine dönersek, pazartesi günü ocak enflasyonu açıklanacak. Ekonomi yönetiminin aralık sonrası enflasyonda yükseliş durur tezinin testi açısından ayrıca önemli olacak. Döviz kurlarının nispeten durulması ve İTO enflasyon verileri bu yönde olumlu bir sinyal veriyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonunda pozitif görünüm sürüyor. 26 Ocak haftasında hisse ve tahvilde alımdalar. Borsadaki yabancı hisse takası hafif gerilese de yüzde 65’in üzerinde. Türkiye’nin CDS oranlarındaki (risk primi) yükseliş şimdilik sınırlı. Son dönemdeki genelde başarılı halka arzlar ve yayınlanmaya başlanan 2017 yıl sonu bilançoları yakından izleniyor. Piyasalarda iyimserlik korunmakla birlikte olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanması ve borsada sıklaşan kâr satışları temkinli bir görünümü beraberinde getiriyor.

BORSADA KÂR SATIŞI ETKİSİ YAŞANIYOR

BORSADA kâr satışlarına rağmen çıkış trendi sürüyor. Geri çekilmeler bu aşamada teknik “düzeltme” boyutunda. İlk destekler 117.500 ve 115.500-114.000 seviyelerinde. Yükselişin devamı halinde ise 121.500-123.000 ilk direnç noktaları. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. 123.000 uzun dönem çıkış trend direnci olması açısından daha önemli. Çıkışın yeniden güç kazanması için bu seviyenin üzerinde kalınması gerekecek. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ALIMI

DOLAR/TL kurunda düşüş eğilimi devam ediyor. Tepki alımları henüz güç kazanmış değil. İlk dirençler 3.81 ve 3.85 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 3.85 seviyesinin geçilmesi önemli. Aksi takdirde baskı devam edecektir. Kısa dönem destek noktaları ise 3.72-3.69 ve 3.65 seviyelerinde. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.